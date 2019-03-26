Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 27 марта, 03:20
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +3 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 27/03:
USD 64.17
-0.33
EUR 72.58
-0.34
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Фотограф из Москвы отказалась от карьеры, чтобы помогать бездомным собакам

26 марта 2019 23:08
145
Все началось с того, что девушка увидела объявление о сборе средств на лечение больного щенка.
Дарья Пушкарева работала свадебным фотографом. Она входила в пятерку лучших в Москве. Девушка работала без выходных и не получала удовольствия от своего дела. Тогда она вспомнила свою детскую мечту – построить приют для собак, передает РИА Новости.

Все началось с того, что девушка увидела объявление о сборе средств на лечение больного щенка. Дарья привезла деньги волонтеру, но ей сообщили, что заняться щенком некому. Тогда девушка вместе с мужем приютили у себя бедное животное, несмотря на то, что у них уже было пять собак.

У щенка была черепно-мозговая травма, из-за которой он был очень агрессивен и не смог подружиться с новыми хозяевами. Дарья обратилась к кинологам, ей посоветовали усыпить собаку. Но девушка не согласилась на такой вариант. Тогда ей предложили увезти щенка за город, где он был бы лишен стрессовых ситуаций. Так началась новая жизнь пары.

Они купили дом в Подмосковье и построили на участке вольеры. Вскоре они начали спасать одну собаку за другой.

Сейчас в их приюте около 100 собак. Дарья и ее муж подрабатывают на дому ретушерами. Это позволяет им быть рядом с собаками, заботиться о них и иметь возможность содержать животных. Также они получают пожертвования от неравнодушных людей.

Недавно пара начала спасать пушных зверей. Они выкупили со зверофермы 50 песцов, лисиц и енотовидных собак, построили для них вольеры и разместили у себя в приюте. 


Фото:   pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
26 марта 2019  23:29
Он
Друг Джигарханяна рассказал о состоянии актера
Он "активно занимается реабилитацией, каждый день выходит на прогулку, иногда с друзьями."  Социум
104
26 марта 2019  23:08
Все началось с того, что девушка увидела объявление о сборе средств на лечение больного щенка.
Фотограф из Москвы отказалась от карьеры, чтобы помогать бездомным собакам
Все началось с того, что девушка увидела объявление о сборе средств на лечение больного щенка.  Социум
141
26 марта 2019  21:45
Каждый житель Самарского региона может принять участие в акции «Возродим библиотеку».
Общественный совет при УМВД Тольятти присоединился к акции «Возродим библиотеку!»
Каждый житель Самарского региона может принять участие в акции «Возродим библиотеку». Социум
121
Весь список

Здравоохранение
25 марта 2019  22:42
Конкурс проводился в целях выявления наиболее одаренных и талантливых студентов, дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности.
В СО определены победители Всероссийской олимпиады профмастерства по специальностям «Фармация» и «Сестринское дело»
Конкурс проводился в целях выявления наиболее одаренных и талантливых студентов, дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности.  Здравоохранение
309
25 марта 2019  22:35
Они навещают детей прямо в палатах, чтобы отвлечь их, порадовать и подарить хорошее настроение и позитивные эмоции.
Маленьких пациентов Самарской областной детской клинической больницы посетили клоуны - яркие, смешные, добрые
Они навещают детей прямо в палатах, чтобы отвлечь их, порадовать и подарить хорошее настроение и позитивные эмоции.   Здравоохранение
270
25 марта 2019  13:27
В Самарской области работают на 89 бригад скорой помощи меньше положенного
В Самарской области работают на 89 бригад скорой помощи меньше положенного
При этом необходимо обновить 137 автомобилей. Здравоохранение
288
Весь список
Новости медицины
14 марта 2019  06:08
Диета при геморрое
К сожалению, с такой неприятной проблемой, как геморрой сегодня сталкиваются многие люди. Новости медицины
422
7 февраля 2019  08:44
Качественное протезирование в Москве
 Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем.  Новости медицины
500
4 января 2019  17:14
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
 Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на    Новости медицины
785
Весь список
Туризм
26 марта 2019  12:53
У россиян интерес к коротким поездкам на 2-4 ночи растет
У россиян интерес к коротким поездкам на 2-4 ночи растет
Противниками поездок на 2-4 ночи с перелетом оказались 35% опрошенных. Туризм
139
13 марта 2019  10:59
Какие правила отеля туристы нарушают чаще всего?
Какие правила отеля туристы нарушают чаще всего?
Реже всего российские туристы вступали в драку с персоналом отеля или другими отдыхающими. Туризм
651
13 марта 2019  09:47
Глава Петербурга потребовал отложить запрет на хостелы в жилых домах
Глава Петербурга потребовал отложить запрет на хостелы в жилых домах
Если закон о хостелах вступит в силу в таком виде, в каком он был принят Госдумой, это приведет к потере рабочих мест, беспокоятся предприниматели. Туризм
609
Весь список
Образование
26 марта 2019  15:45
Свои проекты представили более 300 школьников Самарской области.
В Самарском политехе завершился региональный этап конкурса «Взлет»
Свои проекты представили более 300 школьников Самарской области.   Образование
167
26 марта 2019  15:32
В конкурсе приняло участие 210 человек из 14 регионов.
Самарские студенты заняли второе место в олимпиаде Приволжского федерального округа «IQ ПФО»
В конкурсе приняло участие 210 человек из 14 регионов.  Образование
155
25 марта 2019  15:38
Поздравляем наших ребят.
На интеллектуальной олимпиаде ПФО команда Самарской области заняла второе место
Поздравляем наших ребят.  Образование
330
Весь список

Культура
26 марта 2019  21:24
На втором заседании руководители подгрупп – губернаторы и руководители профильных ведомств шести регионов России – доложили о планах работы на первое полугодие 2019 года.
Дмитрий Азаров провел второе заседание рабочей группы Госсовета по культуре
На втором заседании руководители подгрупп – губернаторы и руководители профильных ведомств шести регионов России – доложили о планах работы на первое... Культура
122
26 марта 2019  21:02
В Год театра в России конкурс немного изменил свой формат, и некоторые конкурсные спектакли сызранского и тольяттинских театров можно было увидеть на самарских площадках.
Названы лауреаты профессионального Губернского конкурса «Самарская театральная муза - 2018»
В Год театра в России конкурс немного изменил свой формат, и некоторые конкурсные спектакли сызранского и тольяттинских театров можно было увидеть на самарских... Культура
120
26 марта 2019  17:57
Во Всемирный день театра, 27 марта, муниципальные театры Самары приглашают жителей и гостей города посетить мероприятия, приуроченные к этому празднику.
Муниципальные театры Самары приглашают: афиша к Всемирному дню театра
Во Всемирный день театра, 27 марта, муниципальные театры Самары приглашают жителей и гостей города посетить мероприятия, приуроченные к этому празднику.  Культура
154
Весь список
Мода
12 марта 2019  11:49
Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
 Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ.  Мода
389
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
625
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
1067
Весь список


Видео
22 марта 2019  13:08
Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни Queen
Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни Queen
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь.
В мире
4633
21 марта 2019  12:39
Свои проекты благоустройства сегодня защищают муниципалитеты Самарской области
Свои проекты благоустройства сегодня защищают муниципалитеты Самарской области
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс.
Благоустройство региона
490
18 марта 2019  12:29
Логотип самарский продукт
Логотип "Самарский продукт" начал появляться на товарах местных производителей
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг.
Экономика региона
779
18 марта 2019  12:23
Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров.
Социум
745
17 марта 2019  13:09
В зоопарке Берлина публике показали детеныша белой медведицы Малышке уже три месяца.
В зоопарке Берлина публике показали детеныша белой медведицы
   Малышке уже три месяца.
В мире
1200
15 марта 2019  12:46
В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях убито 49 человек
В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях убито 49 человек
Власти рассматривают произошедшее как теракт.
В мире
913
Весь список

Фоторепортажи
26 марта 2019  18:01
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
По легенде возгорание произошло в кинозале.
Социум
201
21 марта 2019  16:31
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре: Фото
Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Строительство
932
19 марта 2019  08:59
Множество самарцев приняло участие в акции
Множество самарцев приняло участие в акции "Соединяя сердца!": ФОТО
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Социум
994
10 марта 2019  18:06
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды.
Культура
1960
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
2220
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
1329
Весь список

Мероприятия
Общественный совет при УМВД Тольятти присоединился к акции «Возродим библиотеку!»
Названы лауреаты профессионального Губернского конкурса «Самарская театральная муза - 2018»
В парках Самары пройдут экологические акции
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные