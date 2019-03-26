Фотограф из Москвы отказалась от карьеры, чтобы помогать бездомным собакам

145

Все началось с того, что девушка увидела объявление о сборе средств на лечение больного щенка. Дарья привезла деньги волонтеру, но ей сообщили, что заняться щенком некому. Тогда девушка вместе с мужем приютили у себя бедное животное, несмотря на то, что у них уже было пять собак.У щенка была черепно-мозговая травма, из-за которой он был очень агрессивен и не смог подружиться с новыми хозяевами. Дарья обратилась к кинологам, ей посоветовали усыпить собаку. Но девушка не согласилась на такой вариант. Тогда ей предложили увезти щенка за город, где он был бы лишен стрессовых ситуаций. Так началась новая жизнь пары.Они купили дом в Подмосковье и построили на участке вольеры. Вскоре они начали спасать одну собаку за другой.Сейчас в их приюте около 100 собак. Дарья и ее муж подрабатывают на дому ретушерами. Это позволяет им быть рядом с собаками, заботиться о них и иметь возможность содержать животных. Также они получают пожертвования от неравнодушных людей.Недавно пара начала спасать пушных зверей. Они выкупили со зверофермы 50 песцов, лисиц и енотовидных собак, построили для них вольеры и разместили у себя в приюте.Фото: pixabay.com