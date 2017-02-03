Фото беременной двойней Бейонсе поставило рекорд по количеству лайков в Instagram
3 февраля 2017 16:35
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На данный момент запись собрала уже более 7,5 миллиона лайков, и количество отметок "Нравится" продолжает стремительно расти.
Ранее обладательницей рекорда в Instagram считалась певица Селена Гомес, чей снимок c бутылкой "Кока-колы" набрал более 6,3 млн лайков.
В посте Бейонсе говорится: "Мы хотим поделиться нашей любовью и счастьем. Мы были благословлены сразу дважды". "Мы невероятно рады, что в нашей семье станет на два человека больше, и мы благодарны за ваши добрые пожелания", - написала певица, сообщает newsru.com.
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