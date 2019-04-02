Ford начал распродажу автомобилей в России

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"Ford Sollers объявляет о снижении цен на ряд моделей: Ford Kuga, Ford Focus, Ford Fiesta, и Ford Explorer теперь можно приобрести с экономией до 585 тысяч рублей в зависимости от модели. Помимо снижения цен, на Focus и Fiesta по-прежнему распространяются условия государственных программ поддержки "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". Дополнительную выгоду можно получить при приобретении автомобиля по программе Ford Credit", - отмечает компания.Так, цена на седаны, хэтчбеки и универсалы C-класса Ford Focus снижена на 175 тысяч рублей во всех комплектациях, - хэтчбек в базовой комплектации Trend с учетом экономии по программам Ford Credit и примерной экономии по программе "Первый автомобиль" или "Семейный автомобиль" можно приобрести по цене от 705 тысяч рублей, а максимальная выгода на эту модель доходит до 329 тысяч рублей, сообщает Ford Sollers.Цены на кроссовер Kuga также снижены на 175 тысяч рублей во всех комплектациях, стоимость базовой комплектации с учетом маркетинговых программ составляет 1,3 миллиона рублей, а максимальная выгода доходит до 295 тысяч рублей в топовой комплектации, отмечается в сообщении.Семиместный внедорожник Explorer подешевел на 400 тысяч рублей и стартует с отметки 2,372 миллиона рублей, при максимальной выгоде 585 тысяч рублей в топовой комплектации, а автомобиль компакт-класса Ford Fiesta стал дешевле на 75 тысяч рублей и оценивается минимум 697 тысяч рублей.Американский концерн 27 марта сообщил, что завершит выпуск легковых машин в РФ к июлю, закроет заводы в Набережных Челнах, Всеволожске и завод двигателей в Елабуге и покинет российский рынок легковых автомобилей. Компания будет укреплять позиции на рынке легкого коммерческого транспорта (LCV) при помощи модели Transit, которая выпускается в Елабуге. Контроль в совместном предприятии с Sollers при этом перейдет к российской компании.