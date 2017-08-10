Forbes включил «Магнит» в список самых инновационных компаний мира

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«Магнит» попадает в список Forbes третий год подряд. В 2015 году он занимал в нем 23-е место, а в 2016 году — 46-е.Как объяснили создатели рейтинга, в список включаются фирмы, от которых инвесторы ждут значительных инноваций на следующий год. В списке они распределены в соответствии с разницей между рыночной капитализацией и денежным потоком от текущей деятельности.Первое место в рейтинге после двухлетнего перерыва заняла калифорнийская компания Salesforce, которая специализируется на создании программных продуктов для крупных корпораций. Ей удалось обойти прежнего лидера — производителя электромобилей Tesla Motors.На третье место вышел Amazon. В пятерку также вошли медицинская Shanghai Raas Blood Products, а также поставщик фильмов и сериалов Netflix.Создатели рейтинга отметили, что среди новичков сразу шесть компаний из Восточной Азии. Они объясняют это увеличением интереса к инновациям по всему миру.Фото: Виталий Тимкив / ТАСС