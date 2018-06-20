Forbes рассказал о новом бизнес-джете семьи Шуваловых за $70 млн
20 июня 2018 18:06
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В документе, опубликованном на сайте ведомства, отмечается, что Altitude владеет бизнес-джетом Gulfstream G650 с серийным номером 6207 (построен в 2016 году) и регистрационным номером LX-MOW. Каталожная стоимость такого самолета составляет около $70 млн.
В аппарате Шувалова отказались прокомментировать РБК эту публикацию.
Ранее Gulfstream G650 с серийным номером 6207 был зарегистрирован на острове Мэн и носил регистрационный номер M-GULF. В прошлом декабре самолет был снят одним из фотографов в аэропорту австрийского Зальцбурга, а опубликовавший фото владелец блога, посвященного самолетам Gulfstream, отметил, что ливрея LX-MOW совпадает с той, что ранее «носил» бизнес-джет Bombardier с регистрационным номером M-VQBI. В июле 2016 года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального сообщил, что на самолете с таким номером летает первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов.
Позднее Венедиктов сообщил, что Bombardier, ранее действительно принадлежавший супругам Шуваловым, еще в 2013 году был подарен ими совершеннолетнему сыну вместе с компанией Altitude.
«С 31 июля 13-го года эта компания не находится во владении ни Ольги Шуваловой, ни Игоря Шувалова. А по всем законам — документы видел — была подарена сыну, вот подарена. На каких основаниях летают? Существует договор, и я его видел, между этой компанией Altitude и физическими лицами — Ольгой Шуваловой и Игорем Шуваловым о том, что по запросу этот самолет их обслуживает за деньги», — рассказывал тогда Венедиктов.
Отследить передвижения нового самолета Forbes не удалось: на всех авиатрекинговых ресурсах эта возможность заблокирована. Однако на сайтах, публикующих фотографии споттеров (те, кто увлекается фотографированием самолетов. — РБК), можно найти кадры LX-MOW, сделанные в британском Фарнборо (в марте), австрийском Зальцбурге (в прошлом декабре), Пулково (в мае) и других аэропортах. В Петербург, по данным споттеров, Gulfstream в знакомой ливрее прибыл 24 мая. В тот же день президент России Владимир Путин встретился в Петербурге с Шуваловым, предложив бывшему первому вице-премьеру возглавить Внешэкономбанк, а затем подписал указ о назначении.
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