«Фонтаны не для того, чтобы десантники в них находились, фонтаны для красоты»
26 июля 2018 23:31
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«Фонтаны не для того, чтобы десантники в них находились, фонтаны для красоты. Такой традиции в Воздушно-десантных войсках нет, она неприемлема», — сказал Купчишин на пресс-конференции в преддверии отмечаемого 2 августа Дня десантника (цитата по «РИА Новости»).
По словам генерала, командование ВДВ такое развлечение «не поддерживает».
Купчишин рассказал также, что 1 августа, накануне Дня десантника, в Москве будет открыт первый в столице памятник генералу армии Василию Маргелову, который командовал ВДВ в 1954–1959 и 1961–1979 годах. Его вклад в формирование Воздушно-десантных войск в их современном виде настолько велик, что аббревиатуру ВДВ в шутку расшифровывают как «войска дяди Васи».
Генерал также сообщил, что огневая мощь ВДВ будет значительно усилена за счет переформирования приданных им танковых рот в танковые батальоны.
«Такая задача поставлена руководством Минобороны, и она решается. Все танковые роты будут переформированы в танковые батальоны. И пусть не будет ни у кого сомнений, эта задача будет решена», — сказал Купчишин.
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