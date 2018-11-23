Фонд поддержки и развития Сельского хозяйства и Садоводства проводит набор слушателей на обучение в Школе садоводов-огородников

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Цель проекта - повышение качества жизни населения пенсионного и предпенсионного возраста, занятых садово-огороднической деятельностью, через просвещение, в рамках интерактивной обучающей программы, которая включает семинары-тренинги по обучению основам предпринимательства, а также блок обучения правилам выращивания востребованных сельскохозяйственных культур.Для участия в проекте необходимо до 20 декабря 2018 года направить заявку (в произвольной форме) на адрес электронной почты cccp63@list.ru.Обучение в Школе бесплатное. Занятия пройдут на базе Академии строительства и архитектуры Самарского государственного технического университета (ул. Молодогвардейская, 194, аудитория 400) 04.01.2019, 02.02.2019, 02.03.2019, 06.04.2019 и 04.05.2019 с 10.00 до 17.00.Школа реализует свою программу с 2016 года, ее участниками стали более 300 успешных садоводов. Летом для обучающихся будут организованы выездные мероприятия в агропромышленные предприятия.Дополнительная информация по телефону: 8-927-746-09-74 – Митрошенкова Наталья Леонидовна, передает пресс-служба администрации Самары.