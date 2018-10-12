Фонд Андрея Первозванного доставит мощи святителя Луки (Войно-Ясенецкого) в Самару

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Впервые ковчег с частицей мощей святителя Луки покинет на столь долгий срок Симферополь и посетит 17 российских городов.Святитель Лука является одним из самых почитаемых святых, живших в XX веке. Поскольку святитель Лука Войно-Ясенецкий при земной жизни много помогал людям как врач и хирург, верующие обращаются к нему с просьбами о помощи в различных болезнях и немощах. Имеются многочисленные свидетельства о помощи святителя.«Весной 2018 года Фонд Андрея Первозванного приносил мощи святителя Луки в Москву. Ранее мы организовывали принесение этой святыни в Грецию. На протяжении нескольких лет мы получали просьбы из разных регионов России доставить туда ковчег с частицей мощей великого святого. Мы получили благословение Святейшего Патриарха Кирилла и в октябре-ноябре 2018 года воплотим в жизнь мечты многих тысяч верующих, нуждающихся в молитвенном заступничестве святителя», – рассказывает директор Фонда АндреяПервозванногоПланируется, что в некоторых регионах по решению местных архиереев ковчег с частицей мощей святителя Луки будет доставляться в онкологические больницы и диспансеры.По заказу Фонда Андрея Первозванного на художественном предприятии «Софрино» изготовлены 500 000 иконок святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского, которые будут раздаваться как благословение всем пришедшим поклониться мощам святителя.Самара с 15 октября по 18 октября, передает пресс-служба облправительства.Фото: ria.ru/соцсети