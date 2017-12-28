Флагшток Большеглушицкого района внесен в «Книгу рекордов России»

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Флагшток был установлен в самом сердце парка на площади имени 60-летия Октября и на нем гордо реет Государственный флаг РоссийскойФедерации. Установленная вертикальная стойка вошла в список рекордных флагштоков во всем мире, и занимает 16 место.Большую популярность высокие флагштоки приобрели в рамках всероссийского проекта «Знамя Победы», который продлится в нашей стране до2020 года, сообщает пресс-служба облправительства.