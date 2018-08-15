Физики поняли, как ломать спагетти ровно пополам

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В основном сухие спагетти ломаются не посередине, а на несколько частей. Вопрос, почему так происходит, волнует физиков с 1939 года. Тогда Ричард Фейнман провёл весь вечер с экспериментами и попытками теоретически объяснить происходящее.Первую полноценную теорию высказали учёные из Франции в 2006 году, за что удостоились Шнобелевской премии. Тогда они описали силы, которые возникают в тот момент, когда любой длинный стержень начать изгибать. Исследователи пришли к выводу, что если сгибать с двух сторон спагетти равномерно, то изделие ломается примерно посередине, а его кривизна минимальна.В новой работе сотрудники Массачусетского технологического института нашли способ ломать спагетти ровно посередине. Для этого нужно скрутить изделие на угол, который не меньше критического. Они даже создали специальный механизм, чтобы проверить свои выкладки.Оказалось, что макаронину нужно закрутить очень сильно — на 270 градусов, а затем медленно, со скоростью три миллиметра в секунду, приближать концы друг к другу.