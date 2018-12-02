Финский журналист упрекнул россиян, что они не экономят электричество и бензин
2 декабря 2018 14:20
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Финн услышал от пожилого мужчины в Якутии, что на его памяти раньше мороз достигал 40 градусов, а сейчас на улице бывает только -30. Притом что каждый взрослый человек может вспомнить, как изменялась погода на протяжении его жизни, большинство жителей самого холодного региона не задумываются над глобальным потеплением, пишет журналист.
Этой важной проблеме мало уделяют внимания в российских СМИ, школах, политике и даже в научных сообществах уверен Конттинен. Журналист рассказывает о теории заговора, согласно которой Россия не распространяет сведения о глобальном потеплении, потому что экономика страны основывается на экспорте ископаемого топлива, которое лучше продаётся в холодное время.
Американский президент Дональд Трамп скептически высказался насчёт глобального потепления, приведя в пример длительное похолодание в США.
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