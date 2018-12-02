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В своей статье он рассказывает, что в России игнорируют проблему глобального потепления.
Финский журналист упрекнул россиян, что они не экономят электричество и бензин
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Финский журналист упрекнул россиян, что они не экономят электричество и бензин

2 декабря 2018 14:20
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В своей статье он рассказывает, что в России игнорируют проблему глобального потепления.
Россияне тратят слишком много электричества на обогрев своего жилья, а также они привязаны к неэкономичным и прожорливым внедорожникам, заявляет финский журналист Юсси Конттинен. В своей статье в газете Helsingin Sanomat Конттинен рассказывает, что в России игнорируют проблему глобального потепления, передает life.ru.

Финн услышал от пожилого мужчины в Якутии, что на его памяти раньше мороз достигал 40 градусов, а сейчас на улице бывает только -30. Притом что каждый взрослый человек может вспомнить, как изменялась погода на протяжении его жизни, большинство жителей самого холодного региона не задумываются над глобальным потеплением, пишет журналист.

Этой важной проблеме мало уделяют внимания в российских СМИ, школах, политике и даже в научных сообществах уверен Конттинен. Журналист рассказывает о теории заговора, согласно которой Россия не распространяет сведения о глобальном потеплении, потому что экономика страны основывается на экспорте ископаемого топлива, которое лучше продаётся в холодное время.

Американский президент Дональд Трамп скептически высказался насчёт глобального потепления, приведя в пример длительное похолодание в США. 
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Комментарии



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2 декабря 2018  14:20
В своей статье он рассказывает, что в России игнорируют проблему глобального потепления.
Финский журналист упрекнул россиян, что они не экономят электричество и бензин
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