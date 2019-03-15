Финские врачи призвали разрешать сотрудникам поспать на рабочем месте
15 марта 2019 22:35
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Каждую третью пятницу марта в мире отмечают Всемирный день сна. В этом году он проводится 15 марта.
Жёсткий рабочий график, длительное время в пути на работу, убыстряющийся ритм жизни – все это ведет к уменьшению количества сна в жизни каждого человека, уверены ученые.
"Мы находимся в разгаре глобальной эпидемии потери сна", - заявила РИА Новости Калева.
По ее словам, потеря сна может серьезно повредить здоровью. "На самом деле наше здоровье крайне зависимо от количества сна. Сон также оказывает влияние на производительность, что уже заставляет некоторые компании пересматривать отношение к отдыху. Недостаток сна обходится большинству развитых стран в 2% от их ВВП. И крайне важно выкраивать время на небольшой перерыв при недосыпе", - убеждена сомнолог.
Дневной сон может помочь улучшить работоспособность, не мешая ночному сну. "Многие исследования показывают, что сон около 20 минут во второй половине дня положительно влияет на настроение и концентрацию внимания", - отмечает Калева.
Некоторые работодатели в Финляндии уже разрешили гибкое рабочее время для сотрудников в соответствии с их хронотипом - внутренними часами, которые программируют время сна и определяют, являетесь ли вы "жаворонком" или "совой".
"Я в целом поддерживаю сон на рабочем месте, даже если это просто сигнализирует о некоторой степени признания важности сна людьми на руководящих должностях", - говорит Калева.
По её словам, необходимы организационные, социальные и структурные изменения. Она добавила, что симпатизирует французскому закону, который дает работникам право отключаться от электронных писем в нерабочее время.
С 2016 года во Франции вступил в силу закон "О занятости", который обязывает организации с численностью более 50 человек начать переговоры для определения права работников игнорировать рабочие электронные сообщения. Меры призваны решить так называемую "всегда онлайн" культуру труда, которая привела к всплеску, как правило, неоплачиваемой сверхурочной работы и работы сотрудников вне офиса. Согласно закону, компании обязаны согласовывать с работниками договоренности об их правах и о том, как они могут снизить вторжение в их частную жизнь. Если соглашение не будет достигнуто, компания должна опубликовать устав, который бы четко определял требования и права работников в нерабочее время.
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Комментарии
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