"Финансовые пирамиды": Как не стать жертвой мошенников?
25 ноября 2017 13:21
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«Финансовые пирамиды», действующие в нашей стране в период с 1991 года, получили название пирамид, имитирующих сбор денег под инвестиционные проекты. Такое наименование обусловлено тем, что организаторы «финансовых пирамид» первой волны предлагали вкладчикам разнообразные и выгодные финансовые инструменты для частного инвестирования, новые, не знакомые инвестору финансовые услуги, обеспечивающие необычно высокую доходность и надежность.
Вместе с тем, подобные организации ничего не производили, не имели товара (продукта), а выплаты осуществляли исключительно за счет привлечения финансовых средств новых вкладчиков, новых партнеров с отсрочкой платежа (через определенное время).
Данные пирамиды включали в себя две разновидности:
1) Денежные «финансовые пирамиды», которые привлекали денежные средства потерпевших (физических и юридических лиц), обещая последующую выплату денег и процентов по ним.
2) Товарные. В отличие от денежных, руководители данных «пирамид» обещали вкладчикам получение определенного товара на вложенные деньги (автомобилей, бытовой техники, жилья и пр.) с отсрочкой получения товара.
Принцип деятельности как денежных, так и товарных «финансовых пирамид» аналогичен. Различие состоит в том, что денежные обещают выплату денег и процентов (дивидендов)‚ а товарные - предоставления того или иного товара.
Объективную сторону мошенничеств, совершенных «финансовыми пирамидами», составляют активные последовательные действия, которые включают в себя:
1. Организацию и регистрацию юридического лица - в том случае, если преступление совершается от имени юридического лица.
2. Создание технико-экономического обоснования привлечения денежных средств (создание легенды капиталовложении, то есть рассказ о «финансовых чудесах», который воспринимается слушателем, как достоверный). Основной целью данного приема является создание иллюзии глубокой продуманности и научной обоснованности инвестиционной политики компании.
3. Эмиссия и реализация ценных бумаг, а равно их суррогатов (например, билеты АООТ «МММ»), либо привлечение финансовых средств вкладчиков (как физических, так и юридических лиц) по различным гражданско-правовым договорам и не обеспеченное наличием собственных финансовых средств.
Кроме того, важно отметить следующие обстоятельства: во-первых, нередко договоры заключались от имени юридических лиц, не имеющих лицензии на право осуществления банковской деятельности. Как правило, в дальнейшем виновные под различными предлогами уклоняются от встреч с кредиторами, а равно от возврата денежных средств или выплаты процентов на полученные средства.
Как и всякое мошенничество, мошенничество, совершенное с использованием принципа «финансовой пирамиды» считается оконченным с момента завладения виновным имуществом потерпевшего. Однако потерпевшие денежные средства передают, в большинстве случаев, непосредственно не виновным, а другим лицам, для их последующей передачи организаторам, руководителям «финансовой пирамиды».
Полиция напоминает: лицам, которым что-либо известно о деятельности организации, действующей по принципу «финансовой пирамиды»‚ а так же гражданам, потерпевшим от ее деятельности, необходимо обращаться в территориальные отделы внутренних дел с указанием их адресов и контактных телефонов или по телефону 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.
Познакомиться с памяткой «Моя экономическая безопасность» можно здесь, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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