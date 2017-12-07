Финальные мероприятия по номинации «Лучший матрос речного флота» состоится в Самарской области

56

«В следующем году конкурс традиционно пройдет по пяти номинациям. Очень важно, что расширяются география конкурса и перечень профессий, по которым проводятся соревнования. На следующий год мы выбрали номинации, по которым конкурс состоится впервые за историю его проведения. Это «Лучший кондитер», «Лучший матрос речного флота», «Лучший лаборант химического анализа», «Лучший дежурный электромонтер ГЭС» и «Лучший оператор по добыче нефти и газа», – сообщила заместитель Министра труда и социальной защиты РоссииФинальные мероприятия по номинациям состоятся на базе производственных предприятий в Пермском крае («Лучший дежурный электромонтер ГЭС»), Ямало-Ненецком автономном округе («Лучший оператор по добыче нефти и газа»), Тамбовской области («Лучший кондитер»), Самарской области («Лучший матрос речного флота») и Томской области («Лучший лаборант химического анализа»).«Мы дополнительно оставили в резерве две номинации – «Лучший водитель троллейбуса» и «Лучший лесничий», – добавила Любовь Ельцова.Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» ежегодно проводится Минтрудом России совместно сзаинтересованными федеральными и региональными органами исполнительной власти, общероссийскими объединениями профсоюзов и общероссийскими объединениями работодателей. Его основные цели – повышение престижа рабочих профессий, востребованных на рынке труда; пропаганда достижений и передового опыта участников конкурса; содействие в привлечении молодежи для обучения и трудоустройства по рабочим профессиям.Призерам конкурса в каждой номинации выплачивается денежное поощрение: 300 тыс. рублей – занявшим первые места, 200 тыс. рублей – занявшим вторые места и 100 тыс. рублей – занявшим третьи места, сообщает пресс-служба облправительства.