Фильм про медвежонка Паддингтона выпустят в прокат 20 января
19 января 2018 20:50
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В совещании также приняли участие владелец объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» Александр Мамут, гендиректор киносети «Киномакс» Дмитрий Нартов, кинопродюсеры Федор Бондарчук, Сергей Сельянов и Дмитрий Рудовский.
«Мы совместно с отраслью пришли к консенсусу и решили пойти навстречу кинокомпании «Вольгафильм» и дать релиз фильма [«Приключения Паддингтона 2»] завтра», — заявил министр культуры России Владимир Мединский на брифинге для журналистов.
Гендиректор «Вольгафильм» Ершов покинул брифинг, заявив, что пошел забирать новое прокатное удостоверение.
17 января прокатчик второй части фильма о приключениях медвежонка Паддингтона «Вольгафильм» сообщил РБК, что Минкультуры решило перенесли премьеру фильма на февраль, хотя изначально она была назначена на 18 января. Перенос премьеры в компании объяснили тем, что на 18 января прокатное удостоверение Минкультуры получил другой фильм.
На следующий день Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой разобраться в ситуации с «чрезмерным» усилением госрегулирования в киноиндустрии, назвав действия Минкультуры «грубым прямым вмешательством» в свою работу. Медведев, как уточняли РБК в его аппарате, дал поручение «разобраться в ситуации».
В свою очередь, министр культуры Владимир Мединский заявил, что его ведомство действует в интересах российского кино, а «не в интересах Голливуда». В поддержку таких действий Минкультуры выступили и ряд российских кинематографистов (Федор Бондарчук, Андрей Кончаловский, Карен Шахназаров и др.). В опубликованном «Российской газетой» открытом письме кинематографистов оправдывается практика «раздвижки релизов», в рамках которой для российских фильмов «выбираются самые лучшие даты», а иностранные конкуренты «сдвигаются». Историю с переносом премьеры фильма про медведя Паддингтона Владимир Мединский в пятницу, 19 января, назвал поучительной.
Дистрибьюторы и кинотеатры, по словам их сотрудников, зачастую в своей работе ориентируются не на бумажный оригинал прокатного удостоверения, а на информацию о его наличии в соответствующем электронном реестре на сайте Минкультуры и на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах (ЕАИС).
В реестре на сайте Минкультуры сведения о прокатном удостоверении № 121028917 на фильм «Приключение Паддингтона 2» появилась еще 29 декабря 2017 года, но в этом реестре не указываются даты, когда фильм стартует в прокате. На сайте ЕАИС до четверга, 18 января, датой премьеры значилось 18 января (в четверг эта дата исчезла с сайта ЕАИС).
Однако сам бумажный оригинал прокатного удостоверения № 121028917 «Вольгафильм» получил только 17 января, и в нем датой начала проката было указано 1 февраля. В тот же день дистрибьютор получил письмо из Минкультуры, в нем замминистра Сергей Обрывалин информировал «Вольгафильм» о том, что на 18 января уже выдано прокатное удостоверение «иному фильму», поэтому премьеру новых приключений Паддингтона министерство может согласовать только на 1 февраля.
Дистрибьютор, не имея прокатного удостоверения договорился с кинотеатрами о показе фильма, а те начали предварительные продажи билетов. Тем самым, по мнению Минкультуры, «Вольгафильм» нарушил закон.
Документом, дающим право на прокат фильма, является именно документ на бланке, в его отсутствие прокатчик как минимум де-юре не имеет права осуществлять показ фильма в коммерческих целях, констатирует юрист правового департамента Heads Consulting Игорь Валуев. Подтверждает соблюдение прокатчиком всех законодательных правил и норм не регистрационный номер, который виден в электронном реестре на сайте Минкультуры, а именно бумажный документ, подчеркнул юрист.
Минкультуры выдает бумажное прокатное удостоверение дистрибьютору в самый последний момент, рассказывает представитель крупной федеральной киносети. Поэтому, по его словам, продажи билетов до получения прокатного удостоверения на бумаге — распространенная практика. Еще до получения удостоверения предварительно расписываются сеансы — как правило, за месяц до премьеры, а рекламная кампания начинается еще раньше — за три, а то и за шесть месяцев. При этом, продолжает собеседник РБК, есть общее понимание, когда фильм стартует в прокате. Дистрибьютор может получить бумажный оригинал прокатного удостоверения за два-три дня до премьеры, подтверждает сотрудник кинопрокатной компании.
Правила выдачи прокатных удостоверений утверждены постановлением правительства № 143 от 27 февраля 2017 года. В документе оговорены случаи, что должны делать чиновники, когда у фильмов схожей тематики совпадают запланированные даты премьеры. Согласно им в случае с фильмом «Приключение Паддингтона 2» Минкультуры должно было в течение трех дней сообщить дистрибьютору фильма о необходимости выбрать другую дату премьеры.
Дистрибьютор фильма «Приключение Паддингтона 2» подал документы на получение прокатного удостоверения 22 декабря, следует из электронного реестра на сайте министерства. И если, как утверждает Минкультуры, 18 января начинался прокат другого фильма с уже выданным прокатным удостоверением, то министерство согласно правилам должно было до 25 декабря уведомить «Вольгафильм» о том, что он не может начать прокат 18 января.
В четверг, 18 января, представители «Вольгафильм» и Минкультуры не комментировали, были ли допущены нарушения каждой из сторон при получении прокатного удостоверения на фильм «Приключение Паддингтона 2».
В пятницу, 19 января, Владимир Мединский сообщил, что поручил своему заму Сергею Обрывалину подумать, как уведомлять дистрибьютора о согласовании даты проката. «Прокатчик подает заявку, мы смотрим дату, и за подписью замминистра на бланке будет написано: «Предварительно согласовываем дату проката», — пояснил Мединский. По его словам, эта дата будет отражаться в реестре прокатных удостоверений и ЕАИС. С этого момента прокатчики могут начинать рекламную кампанию. «Но на свой страх и риск», — добавил министр.
«Мы уже начали корректировку расписания, и уже сегодня поздно ночью оно будет доступно онлайн. Поэтому завтра зрители смогут увидеть фильм «Приключения Паддингтона 2» на экранах кинотеатров «Каро» с самого утра», — сообщила РБК президент сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова.
Фильм «Приключения Паддингтона-2» выйдет в прокат в кинотеатрах «Синема Парк» и «Формула кино» 20 января, заверила в беседе с РБК PR-директор сети Александра Артамонова. «Мы получили прокатное удостоверение, и сейчас корректируем расписание», — сказала она.
На субботу, 20 января, предварительно уже были проданы 705 билетов на общую сумму 183 тыс. руб., свидетельствуют данные ЕАИС. На воскресенье продано 672 билета на 132 тыс. руб.
По-прежнему в системе указаны данные о сборах за четверг, 18 января: более 1,1 тыс. билетов на 251,4 тыс. руб. Речь идет о предварительных продажах. Кинотеатры еще в среду пообещали, что вернут зрителям деньги за проданные билеты на перенесенный в прокате фильм, но не все зрители еще воспользовались этой возможностью.
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Комментарии
Социум
19 января 2018 22:03
Социум
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19 января 2018 20:50
Решение показать фильм уже на этих выходных, а не переносить премьеру на февраль было принято после жалобы владельцев кинотеатров Медведеву. Социум
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