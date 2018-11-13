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Фильм «Время собирать цветы», подготовленный в Самаре, покажут в России и во Франции

13 ноября 2018 18:53
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Фильм «Время собирать цветы», подготовленный в Самаре, покажут в России и во Франции
Фильм выходит в широкий прокат в декабре 2018 года.

12 ноября 2018 года в концертном зале Самарского гарнизонного дома офицеров состоялся премьерный показ фильма «Время собирать цветы», приуроченного к 100-летию со дня окончания военных действий Первой мировой войны и подготовленного Межрегиональным фондом содействия безопасности «Каскад» (руководитель проекта – Александр Еремкин, режиссер – Галина Щерба, сценарий – Олег Ракшин).
Фильм снят на средства гранта Президента Российской Федерации и при поддержке государственных учреждений, общественных и творческих объединений.

В 2018 году исполняется 100 лет со дня окончания Первой мировой войны. Для многих это малоизвестный исторический период.
Одной из забытых страниц Первой мировой войны является формирование в 1916 году особой пехотной бригады, состоящей из двух полков общей численностью 18 тысяч человек. 1-ый особый полк формировался в Москве, 2-ой — в Самаре. Особая бригада воевала во Франции до конца 1917 года. После революционных событий в России она прекратила своё существование.

Это были солдаты особого назначения, все, как на подбор. Большинство из них не выезжали даже за пределы Самарской губернии. Но это были именно те бойцы, благодаря которым Париж не был захвачен немцами.
Большая часть солдат полка похоронена во французской провинции Шампань. На одном из обелисков, установленных 1917 году на месте погребения русских легионеров, выбита надпись: «Дети Франции! Когда враг будет побеждён, и вы сможете свободно собирать цветы на этих полях, вспоминайте нас, ваших русских друзей, и приносите нам цветы».

Фильм выходит в широкий прокат в декабре 2018 года. А перед этим пройдут премьерные показы в Москве и во Франции.

Фото pixabay.com

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