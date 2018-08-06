Фигуристку Медведеву обвинили в отсутствии патриотизма из-за постов в Instagram

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Однако с недавних пор (возможно, из-за переезда к новому тренеру Брайану Орсеру в Канаду) Медведева перестала использовать русский в социальных сетях, что сразу же стали обсуждать в комментариях.В конце концов Евгения не выдержала и отреагировала — в последнем посте она вернулась к русскому языку.А когда её продолжили обвинять — удивилась проблемам со зрением у некоторых комментаторов.Евгения Медведева стала чемпионкой мира по фигурному катанию в 2016 и 2017 годах, но на Олимпиаде уступила соотечественнице Алине Загитовой.В мае она прекратила сотрудничество с тренером россиянок Этери Тутберидзе и переехала в Торонто, чтобы готовиться к сезону с Брайаном Орсером. Канадец работает с двукратным чемпионом мира Хавьером Фернандесом, двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю, бронзовой призёркой Пхёнчхана Габриэль Дэйлман и другими титулованными фигуристами.Фото: Instagram/jmedvedevaj/ life.ru