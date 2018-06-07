Фестивальную поляну на Мастрюковских озерах готовят к окружному форуму «iВолга-2018»

Рабочая группа была создана по распоряжению врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в целях эффективной организации самого масштабного окружного молодежного форума. Напомним, «iВолга» проводится в Самарской области с 2013 года по поручению Президента Владимира Путина и под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. Организатором Форума является Правительство Самарской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.В выездном совещании приняли участие главный федеральный инспектор области Сергей Чабан, и.о. руководителя администрации губернатора Самарской области Дмитрий Холин, врио руководителя департамента по делам молодежи Самарской области СергейБурцев, директор Форума «iВолга-2018» Кристина Гнатюк. По словам организаторов, «iВолга-2018» будет отличаться не только насыщенной программой, но и качеством быта форумчан. «На форум прибудет большое число участников со всего округа. Также ожидается приезд авторитетных экспертов и чиновников федерального уровня. В связи с этим от нас требуется четкая организация мероприятий,бесперебойная работа инфраструктуры и повышенное внимание к безопасности», — отметил Дмитрий Холин.За порядком на поляне будут следить полицейские и сотрудники Росгвардии. Для соблюдения пожарной безопасности на форуме вводится запрет на разведение костров. Также будет установлен отдельный пожарный пост. Медицинское обеспечение берут на себя две бригады скорой помощи и сотрудники областного центра медицины катастроф. Они организуют на форуме полевой медпункт с изолятором и перевязочной. Остальные вопросы также находятся на контроле.В этом году форум «iВолга» пройдет с 26 июля по 4 августа. Участие в мероприятии примут около двух тысяч человек. Как и в прошлые годы, на форуме будут работать девять тренинговых смен, содержание которых несколько изменилось. К примеру, смену «Инновации и техническое творчество» заменит смена «Наука и образование», получившая федеральный статус. Появится новая смена «Лига труда». В ней будет участвовать рабочая молодежь из сел и крупных городов, а также представители движения студенческих отрядов. Помимоотраслевых тренингов и занятий, участников ждет встреча с почетными гостями и экспертами федерального уровня.В рамках форума планируется проведение научно-практической конференции «Образование и наука для молодежи», окружного первенства по парашютному спорту, фестиваля добровольческих инициатив «Добро-фестиваль» иIII Российско-китайского форума «Волга-Янцзы». Особое внимание уделяется проектной работе. Участники представят свои бизнес-идеи на окружном и федеральном этапе. Наиболее успешные ребята получат грант на развитие в размере 300 тыс. рублей. Общий грантовый фонд конкурса в этом году насчитывает 10 млн рублей, сообщает пресс-служба облправительства.