Фестивальную поляну на Мастрюковских озерах готовят к окружному форуму «iВолга-2018»
7 июня 2018 14:03
Рабочая группа была создана по распоряжению врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в целях эффективной организации самого масштабного окружного молодежного форума. Напомним, «iВолга» проводится в Самарской области с 2013 года по поручению Президента Владимира Путина и под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. Организатором Форума является Правительство Самарской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.
В выездном совещании приняли участие главный федеральный инспектор области Сергей Чабан, и.о. руководителя администрации губернатора Самарской области Дмитрий Холин, врио руководителя департамента по делам молодежи Самарской области Сергей
Бурцев, директор Форума «iВолга-2018» Кристина Гнатюк. По словам организаторов, «iВолга-2018» будет отличаться не только насыщенной программой, но и качеством быта форумчан. «На форум прибудет большое число участников со всего округа. Также ожидается приезд авторитетных экспертов и чиновников федерального уровня. В связи с этим от нас требуется четкая организация мероприятий,
бесперебойная работа инфраструктуры и повышенное внимание к безопасности», — отметил Дмитрий Холин.
За порядком на поляне будут следить полицейские и сотрудники Росгвардии. Для соблюдения пожарной безопасности на форуме вводится запрет на разведение костров. Также будет установлен отдельный пожарный пост. Медицинское обеспечение берут на себя две бригады скорой помощи и сотрудники областного центра медицины катастроф. Они организуют на форуме полевой медпункт с изолятором и перевязочной. Остальные вопросы также находятся на контроле.
В этом году форум «iВолга» пройдет с 26 июля по 4 августа. Участие в мероприятии примут около двух тысяч человек. Как и в прошлые годы, на форуме будут работать девять тренинговых смен, содержание которых несколько изменилось. К примеру, смену «Инновации и техническое творчество» заменит смена «Наука и образование», получившая федеральный статус. Появится новая смена «Лига труда». В ней будет участвовать рабочая молодежь из сел и крупных городов, а также представители движения студенческих отрядов. Помимо
отраслевых тренингов и занятий, участников ждет встреча с почетными гостями и экспертами федерального уровня.
В рамках форума планируется проведение научно-практической конференции «Образование и наука для молодежи», окружного первенства по парашютному спорту, фестиваля добровольческих инициатив «Добро-фестиваль» иIII Российско-китайского форума «Волга-Янцзы». Особое внимание уделяется проектной работе. Участники представят свои бизнес-идеи на окружном и федеральном этапе. Наиболее успешные ребята получат грант на развитие в размере 300 тыс. рублей. Общий грантовый фонд конкурса в этом году насчитывает 10 млн рублей, сообщает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
7 июня 2018 16:51
В программу мероприятия входит презентация мобильной части проекта «Лаборатория безопасности» на базе автомобиля «Форд-Транзит»,... Социум
0
7 июня 2018 16:14
Экзамен проводился не с целью оценки, а для выявления пробелов в знаниях учеников. Результаты тестирования полицейские будут использовать в дальнейшей... Социум
0
7 июня 2018 15:43
Памятник был демонтирован во время сноса Дворца Спорта. Социум
0
Здравоохранение
7 июня 2018 16:37
Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства. Здравоохранение
0
5 июня 2018 15:37
Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства. Здравоохранение
0
5 июня 2018 13:44
Врачи осмотрят инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны. Здравоохранение
0
Новости медицины
13 мая 2018 20:26
Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни. Новости медицины
153
8 мая 2018 16:24Выбор роддома
Сегодня будущая мама имеет возможность выбирать, в каком родильном доме ей рожать ребенка. Новости медицины
134
3 мая 2018 19:17
Особой формой осложнений инфекционно-воспалительных патологий пищеварительной системы или других органов является формирование абсцессов. Новости медицины
182
Туризм
7 июня 2018 10:48
Такое предложение выдвинули члены Общественной палаты Самарской области. Туризм
0
4 июня 2018 10:18
Рост путешествий по стране по сравнению с прошлым летом связан с Чемпионатом мира-2018. Туризм
0
18 мая 2018 13:47
Он объединит более 500 участников, которые будут обмениваться свои опытом. Туризм
300
Образование
7 июня 2018 14:22
Развитие научного, образовательного потенциала Самарской области врио губернатора обозначал одним из приоритетов в своем Послании. Образование
0
7 июня 2018 14:02
За один год он переместился в группу вузов, занимающих позиции с 701 по 750. Образование
0
7 июня 2018 12:45
В этом году победителями зональных соревнований стали 13 команд. Образование
0
Культура
7 июня 2018 17:01
В частности, ведомство планирует защитить интересы крупных российских кинопремьер, выход которых запланирован в новогодние каникулы. Культура
0
7 июня 2018 12:11
В этом году мероприятие проходило в городах Самара и Новокуйбышевск. Культура
0
6 июня 2018 20:36
Эту награду называют также балетным «Оскаром». Культура
0
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
694
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
998
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
945
Видео
5 мая 2018 11:47
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб. Происшествия
537
28 апреля 2018 13:34
Остается меньше 50 дней до ЧМ-2018. ЧМ-2018
1095
28 апреля 2018 11:36
Игра состоится сегодня, 28 апреля. Спорт в регионе
445
28 апреля 2018 10:53
Скорее всего, это сом. Социум
910
27 апреля 2018 10:50
Коза-оракул выбрала миску с символом Бельгии. ЧМ-2018
754
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
2476
Фоторепортажи
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
0
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
421
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
699
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
874
25 апреля 2018 21:04
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира. Новости компаний
597
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1962
Мероприятия