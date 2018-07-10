Фестиваль-путешествие «Гастрономическая карта России» открылся в Самаре

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По задумке авторов проекта, 11 мобильных стритфуд-ресторанов в течение всего дня будут угощать желающих блюдами, отражающими особенности кухни городов-организаторов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018TM. Поприветствовать фестиваль, который расположился на Некрасовском спуске волжской набережной, приехала глава Самары Елена Лапушкина.«Под финал замечательного Чемпионата мира фестиваль наконец-то добрался до Самары. Я очень рада, что у организаторов возникла идеи познакомить города России друг с другом путем гастрономии. Отведав уникальную продукцию местной кухни, которая так ярко здесь представлена, и местные жители, и гости города смогут открыть для себя Самару с новой стороны», - сказала Елена Лапушкина.Руководитель проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова рассказала, что самарские рестораторы и крупные производители продуктов питания с удовольствием поддержали фестиваль и разработали рецепты, отражающие особенности нашего края. Так гостей фестиваля в столице региона приготовились встречать блюдами из волжской рыбы и раков, пивом, хлебом, вареньем и мармеладом. Также на гастрофесте можно познакомиться с кухней других регионов России: попробовать ростовские курники «футбольные мячи», удмуртские перепечи, мордовские пшенные блины «пачат», осетинские пироги, бурятские буузы, балтийскую кильку на бородинском хлебе, черноморскую кухню (жареную барабулю, хамсу), эчпочмаки, варенье из пива, новороссийские устрицы и другие вкусности.«Самара – наш любимый город. Здесь прекрасные виды, потрясающая набережная, которая в разы увеличивает туристический потенциал, - сказала Екатерина Шаповалова. – Сегодня мы сделаем потрясающие фотографии для специальной фотовыставки, открыть которую мы планируем вместе с нашим последним фестивалем 14 июля в Санкт-Петербурге», передает пресс-служба администрации Самары.