Фестиваль национальных сообществ «Мы вместе» вновь собирает друзей!

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Фестиваль ставит перед собой задачу показать творческие и спортивные достижения коллективов и отдельных участников, дает возможность глубже познакомиться с культурой, традициями и обычаями разных народов, на протяжении многих столетий живущих в мире и согласии в Похвистневском районе. Это русские, чуваши, татары, мордва, украинцы, белорусы, немцы, казахи, башкиры, евреи и другие народы.Жителей и гостей Похвистневского района ждет насыщенная праздничная программа: разнообразные выставки декоративно-прикладного искусства, национальных дворов; всевозможные виды досуга – от детских игровых площадок и национальных спортивных состязаний до конкурса мастеров вождения тракторов. Ярким моментом праздника станут выступления национальных коллективов художественной самодеятельности района! Многих заинтересуют чайный дворик, колка дров, гонка на мотоблоках!Стартует фестиваль национальных сообществ в 14.00.А завершится в 20.00 красочным салютом, передает пресс-служба облправительства.Фото: соцсети