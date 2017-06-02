Фестиваль набережных ВолгаФест в Самаре: программа

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11 и 12 июня на второй очереди набережной Волги пройдет ежегодный фестиваль «ВолгаФест».Вход свободный для всех.РАБОТА ФЕСТИВАЛЯ (11-12 июня):Шествие «Полет Жизни»Перфоманс-шествие по арт объектам ВолгаФест «Полет жизни» от актеров театра «Место действия». Медитативное красочное променад-шоу, главным украшением которого станет зеркальная птица.11 июня 14:00, 16:00, 18:0012 июня 14:00Арт-объектыНа пляже и набережной появится целый ряд арт-объктов и инсталляций, которые полюбились посетителям на прошлом фестивале и стали частью его инфраструктуры.Режим работы: 11 июня с 12:00 до 21:0012 июня с 12:00 до 18:00О`Город на Волге (Нижний Новгород)Художники и архитекторы, совместно с автономной некоммерческой организацией по развитию и проведению конкурсных и фестивальных мероприятий в области архитектуры и дизайна «Огород», г из Нижнего Новгорода представят декоративные элементы инфраструктуры пляжа и набережной, разработанные специально для «ВолгаФест».Режим работы: 11 июня с 12:00 до 21:0012 июня с 12:00 до 18:00Шоу «Воздушные змеи» (Санкт-Петербург)Эксклюзивная программа одной из лучших российских команд посвящена сочетанию стихий Воды и воздуха. В небо над Самарой поднимутся уникальные воздушные змеи в форме огромных китов, рыб, осьминогов, каракатиц и других обитателей воды.Режим работы: ежедневно с 12:00 до 18:00«ВолгаМаркет»Маркет уникальные товары – дизайнерская одежда с самарской и волжской символикой, успешные бренды Самарской области, новый региональный сувенир. На площадке постоянно работают 15 точек продаж.Режим работы: ежедневно с 12:00 до 21:00«ВолгаПикник»Гастрономическая площадка. На площадке представлены как точки от действующих крупных ресторанных брендов Самары, так и новые уникальные предложения, как классические блюда волжской кухни, так и миксы на их основе.Режим работы: ежедневно с 12:00 до 21:00Лекторий «Человек Наук»Популярная образовательная программа фестиваля проходит на набережной, на специально созданной площадке лектория, включает в себя цикл лекций, увлекательно и доступно рассказывающий о архитектуре, урбанистике, популярной науке.Режим работы:11 июня с 12:00 до 20:0012 июня с 12:00 до 18:00«Творческая дача», Радио «Новый мировой порядок» (Ижевск)Театрализованное представление для детей и их родителей. Творческая атмосфера, вкусная и здоровая еда. Двухэтажная деревянная сцена-пирамида, окруженная фонтанами, интерактивными объектами. Традиционный мастер-класс по удмуртской кухне и музыкальной импровизации.Режим работы:11 июня с 12:00 до 22:0012 июня с 12:00 до 22:00«Волга Бук Фест»Большая литературная площадка от Самарского литературного музея. Редкие и интересные книги от издательств страны, книжные мастер-классы, читки, спектакли, выступления книжных и поэтических звезд, Василия Уриевского и Людмилы Петрушевской.Режим работы:Детские мастер-классы12:10-13:10 Мастерская по созданию книжного города. Часть 1 «Герои и мир, который их окружает»13:30-15:00 Мастерская по созданию книжного города. Часть 2«Ожившие страницы. Цвет и пятна»15:20-16:20 Детский мастер-класс «Волшебный мир Эрве Тюлле»16:30-17:30 Мастерская по созданию книжного города. Часть 318:00-20:00 Мастер-класс «Вдохновляющие доски»20:10-21:10 Детский мастер-класс от магазина «Метида»Взрослые мастер-классы12:10-13:10 Мастер-класс по созданию открытки13:30-16:30 Мастер-класс по созданию авторского комикса16:50-18:50 Мастерская самиздата19:10-20:40 Мастер-класс по скетчингу«Театр для малышей»Детская площадка для самых маленьких гостей фестиваля.На площадке будет показан спектакли для детей от 1 до 4 лет и их родителей«Морское путешествие», организован мастер-класс по раскрашиванию морских обитателей, интерактивная площадка, где дети и родители смогут заняться совместным творчеством, раскрашивая фигуры деревянных коз и футбольных мячей. На площадке состоятся «партнерские» мастер классы и подвижные игры для детей и их родителей.Режим работы:Работа площадки ежедневно с 12:00 до 18:00Спектакль «Морское путешествие» 11 июня 13:00, 12 июня 16:00Мастер-класс «Морские обитатели» 11 июня 15:00, 12 июня 14:00«Танцевальная площадка»Каждый гость фестиваля сможет не только посмотреть на показательные танцевальные выступления танцоров, но и научиться самым разным танцевальным стилям. Площадка функционирует как нон-стоп мастер классы лучших танцевальных школ Самары.Режим работы:11 июня с 13:00 до 18:0012 июня с 13:00 до 17:00Выставка «Набережные Самары, России и мира»Выставка-инсталляция, где посетители смогут увидеть, как менялось отношения к реке Волге в Самаре на протяжении веков. Ознакомиться с материалами об истории создания и использования набережной в Самаре. Узнать, как обстояли в то же время дела в других городах, расположенных не только на Волге, но и на побережьях других рек за пределами России.Режим работы:11 июня с 12:00 до 20:0012 июня с 12:00 до 18:00Международная площадкаОтправьтесь в путешествие по странам Европы на международной площадке Волгафеста! Здесь вы познакомитесь с культурой и традициями Франции, Германии и Италии, прикоснетесь к волшебному миру французского, немецкого и итальянского языков, откроете для себя гастрономию стран-законодательниц в мире кулинарного искусства, погрузитесь в звуки французского и немецкого шансона, всей семьей примете участие в интерактивных мастерских на иностранных языках.Кураторы площадки: «Альянс Франсез Самара», Германский центр в Самаре, Центр немецкого языка в Самаре, Почетное итальянское консульство в Самаре.Режим работы:11 июня с 13:00 до 20:00«Волжский заплыв»Конкурс-соревнование самодельных плавательных средств, в котором может принять участие каждый, подавший заявку. Команды-участники проплывут на своём самодельном плавсредстве вдоль пляжа, преодолевая полосу препятствий. Жюри выберет победителей, оценивая не только маневренность плавсредства, но и его эстетические свойства, артистизм участников.Победители заплыва получат призы от партнеров фестиваля.Режим работы:11 июня с 12:00 до 15:00 – выставка самодельных плавсредств11 июня с 15:00 до 17:00 – заплыв, определение победителей, награждениеВыступление французского театра Quidams (Франция)Артисты из Франции представят перфоманс «FIERS A CHEVAL». «Гордые лошади» - это уличный спектакль-сон, который разворачивается у вас на глазах. Смелые кукольники в мифических костюмах управляют огромными надувными лошадьми. Образ за образом сменяют друг друга, это фантастическая поездка на лошадях, представляющая вереницу фантазий.11 июня 21:00Программа «Уличные артисты»Уличные артисты и музыканты познакомят посетителей фестиваля с современными городскими культурными практиками, позволят им взаимодействовать с актерами, чувствовать себя не только зрителем представления, но и его непосредственным участником.Режим работы:Ежедневно с 12:00 до 14:00 – анимация Пластилиновый дождь (Самара)11 июня 14:00 – оркестр «Мираж» (г. Новокуйбышевск)11 июня 15:00 – спектакль «Равновесие ветра» театр Пластилиновый дождь11 июня 17:00 – театр «Non stop» (г. Санкт-Петербург)Помимо этого, гостей ждут концерты и множество мастер-классов для детей и взрослых.Салют с баржиЯрким финалом второго дня фестиваля станет салют, запущенный с баржи. Салют с воды - одно из самых зрелищных и запоминающихся представлений. Сотни огней окрасят ночное небо мерцающими залпами и рассеются, отражаясь в темной волжской глади.Начало 22:30Традиционно все дни фестиваля «ВолгаФест» будет работать «ВолгаПикник»! 11 и 12 июня вы сможете совершить увлекательное гастрономическое путешествие, попробовать вкусности волжской кухни, блюда Европы, Америки и Востока.