Фестиваль набережных ВолгаФест в Самаре: программа
2 июня 2017 11:19
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11 и 12 июня на второй очереди набережной Волги пройдет ежегодный фестиваль «ВолгаФест».
Вход свободный для всех.
РАБОТА ФЕСТИВАЛЯ (11-12 июня):
Шествие «Полет Жизни»
Перфоманс-шествие по арт объектам ВолгаФест «Полет жизни» от актеров театра «Место действия». Медитативное красочное променад-шоу, главным украшением которого станет зеркальная птица.
11 июня 14:00, 16:00, 18:00
12 июня 14:00
Арт-объекты
На пляже и набережной появится целый ряд арт-объктов и инсталляций, которые полюбились посетителям на прошлом фестивале и стали частью его инфраструктуры.
Режим работы: 11 июня с 12:00 до 21:00
12 июня с 12:00 до 18:00
О`Город на Волге (Нижний Новгород)
Художники и архитекторы, совместно с автономной некоммерческой организацией по развитию и проведению конкурсных и фестивальных мероприятий в области архитектуры и дизайна «Огород», г из Нижнего Новгорода представят декоративные элементы инфраструктуры пляжа и набережной, разработанные специально для «ВолгаФест».
Режим работы: 11 июня с 12:00 до 21:00
12 июня с 12:00 до 18:00
Шоу «Воздушные змеи» (Санкт-Петербург)
Эксклюзивная программа одной из лучших российских команд посвящена сочетанию стихий Воды и воздуха. В небо над Самарой поднимутся уникальные воздушные змеи в форме огромных китов, рыб, осьминогов, каракатиц и других обитателей воды.
Режим работы: ежедневно с 12:00 до 18:00
«ВолгаМаркет»
Маркет уникальные товары – дизайнерская одежда с самарской и волжской символикой, успешные бренды Самарской области, новый региональный сувенир. На площадке постоянно работают 15 точек продаж.
Режим работы: ежедневно с 12:00 до 21:00
«ВолгаПикник»
Гастрономическая площадка. На площадке представлены как точки от действующих крупных ресторанных брендов Самары, так и новые уникальные предложения, как классические блюда волжской кухни, так и миксы на их основе.
Режим работы: ежедневно с 12:00 до 21:00
Лекторий «Человек Наук»
Популярная образовательная программа фестиваля проходит на набережной, на специально созданной площадке лектория, включает в себя цикл лекций, увлекательно и доступно рассказывающий о архитектуре, урбанистике, популярной науке.
Режим работы:
11 июня с 12:00 до 20:00
12 июня с 12:00 до 18:00
«Творческая дача», Радио «Новый мировой порядок» (Ижевск)
Театрализованное представление для детей и их родителей. Творческая атмосфера, вкусная и здоровая еда. Двухэтажная деревянная сцена-пирамида, окруженная фонтанами, интерактивными объектами. Традиционный мастер-класс по удмуртской кухне и музыкальной импровизации.
Режим работы:
11 июня с 12:00 до 22:00
12 июня с 12:00 до 22:00
«Волга Бук Фест»
Большая литературная площадка от Самарского литературного музея. Редкие и интересные книги от издательств страны, книжные мастер-классы, читки, спектакли, выступления книжных и поэтических звезд, Василия Уриевского и Людмилы Петрушевской.
Режим работы:
Детские мастер-классы
12:10-13:10 Мастерская по созданию книжного города. Часть 1 «Герои и мир, который их окружает»
13:30-15:00 Мастерская по созданию книжного города. Часть 2«Ожившие страницы. Цвет и пятна»
15:20-16:20 Детский мастер-класс «Волшебный мир Эрве Тюлле»
16:30-17:30 Мастерская по созданию книжного города. Часть 3
18:00-20:00 Мастер-класс «Вдохновляющие доски»
20:10-21:10 Детский мастер-класс от магазина «Метида»
Взрослые мастер-классы
12:10-13:10 Мастер-класс по созданию открытки
13:30-16:30 Мастер-класс по созданию авторского комикса
16:50-18:50 Мастерская самиздата
19:10-20:40 Мастер-класс по скетчингу
«Театр для малышей»
Детская площадка для самых маленьких гостей фестиваля.
На площадке будет показан спектакли для детей от 1 до 4 лет и их родителей«Морское путешествие», организован мастер-класс по раскрашиванию морских обитателей, интерактивная площадка, где дети и родители смогут заняться совместным творчеством, раскрашивая фигуры деревянных коз и футбольных мячей. На площадке состоятся «партнерские» мастер классы и подвижные игры для детей и их родителей.
Режим работы:
Работа площадки ежедневно с 12:00 до 18:00
Спектакль «Морское путешествие» 11 июня 13:00, 12 июня 16:00
Мастер-класс «Морские обитатели» 11 июня 15:00, 12 июня 14:00
«Танцевальная площадка»
Каждый гость фестиваля сможет не только посмотреть на показательные танцевальные выступления танцоров, но и научиться самым разным танцевальным стилям. Площадка функционирует как нон-стоп мастер классы лучших танцевальных школ Самары.
Режим работы:
11 июня с 13:00 до 18:00
12 июня с 13:00 до 17:00
Выставка «Набережные Самары, России и мира»
Выставка-инсталляция, где посетители смогут увидеть, как менялось отношения к реке Волге в Самаре на протяжении веков. Ознакомиться с материалами об истории создания и использования набережной в Самаре. Узнать, как обстояли в то же время дела в других городах, расположенных не только на Волге, но и на побережьях других рек за пределами России.
Режим работы:
11 июня с 12:00 до 20:00
12 июня с 12:00 до 18:00
Международная площадка
Отправьтесь в путешествие по странам Европы на международной площадке Волгафеста! Здесь вы познакомитесь с культурой и традициями Франции, Германии и Италии, прикоснетесь к волшебному миру французского, немецкого и итальянского языков, откроете для себя гастрономию стран-законодательниц в мире кулинарного искусства, погрузитесь в звуки французского и немецкого шансона, всей семьей примете участие в интерактивных мастерских на иностранных языках.
Кураторы площадки: «Альянс Франсез Самара», Германский центр в Самаре, Центр немецкого языка в Самаре, Почетное итальянское консульство в Самаре.
Режим работы:
11 июня с 13:00 до 20:00
«Волжский заплыв»
Конкурс-соревнование самодельных плавательных средств, в котором может принять участие каждый, подавший заявку. Команды-участники проплывут на своём самодельном плавсредстве вдоль пляжа, преодолевая полосу препятствий. Жюри выберет победителей, оценивая не только маневренность плавсредства, но и его эстетические свойства, артистизм участников.
Победители заплыва получат призы от партнеров фестиваля.
Режим работы:
11 июня с 12:00 до 15:00 – выставка самодельных плавсредств
11 июня с 15:00 до 17:00 – заплыв, определение победителей, награждение
Выступление французского театра Quidams (Франция)
Артисты из Франции представят перфоманс «FIERS A CHEVAL». «Гордые лошади» - это уличный спектакль-сон, который разворачивается у вас на глазах. Смелые кукольники в мифических костюмах управляют огромными надувными лошадьми. Образ за образом сменяют друг друга, это фантастическая поездка на лошадях, представляющая вереницу фантазий.11 июня 21:00
Программа «Уличные артисты»
Уличные артисты и музыканты познакомят посетителей фестиваля с современными городскими культурными практиками, позволят им взаимодействовать с актерами, чувствовать себя не только зрителем представления, но и его непосредственным участником.
Режим работы:
Ежедневно с 12:00 до 14:00 – анимация Пластилиновый дождь (Самара)
11 июня 14:00 – оркестр «Мираж» (г. Новокуйбышевск)
11 июня 15:00 – спектакль «Равновесие ветра» театр Пластилиновый дождь
11 июня 17:00 – театр «Non stop» (г. Санкт-Петербург)
Помимо этого, гостей ждут концерты и множество мастер-классов для детей и взрослых.
Салют с баржи
Ярким финалом второго дня фестиваля станет салют, запущенный с баржи. Салют с воды - одно из самых зрелищных и запоминающихся представлений. Сотни огней окрасят ночное небо мерцающими залпами и рассеются, отражаясь в темной волжской глади.
Начало 22:30
Традиционно все дни фестиваля «ВолгаФест» будет работать «ВолгаПикник»! 11 и 12 июня вы сможете совершить увлекательное гастрономическое путешествие, попробовать вкусности волжской кухни, блюда Европы, Америки и Востока.
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