Фестиваль «Многонациональная Россия» соберет в центре Москвы представителей всех народов страны

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«Наш фестиваль «Многонациональная Россия» стал настоящим праздником дружбы, объединяющим всех жителей нашей огромной страны, независимо от их национальности и вероисповедания. Мы хотим, чтобы в этот день каждый мог прикоснуться к нашему общему культурному богатству, почувствовать себя частью нашей великой России, окунуться в мир красок, творчества, этнической музыки и танцев», – говорит руководитель ФАДН России Игорь Баринов.В течение всего дня для москвичей и гостей города будут выступать звезды эстрады, популярные национальные музыкальные коллективы, откроются творческие мастерские.В 10.00 на Пушкинской площади начнет работу фестивальный городок. В специальных шатрах установят настоящую кузницу с молотом и наковальней – всем, что нужно, чтобы выковать монетку на счастье, и гончарный круг для создания шедевров из керамики. Здесь же всехжелающих научат мастерить тряпичных кукол, в которые играли еще наши прабабушки. Также всех гостей ждут музыкальные флеш-мобы, национальные игры, конкурсы и забавы.Кульминацией фестиваля станет большой концерт с участием популярных национальных коллективов и исполнителей, который начнется в 14.00. В концертной программе примут участие как известные исполнители и коллективы, так и восходящие звезды эстрады, передает пресс-служба облправительства.