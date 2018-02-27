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Фестиваль уникален тем, что в нем сделан акцент на поиск талантов из сельской глубинки. По итогам, после «прослушивания» исполнителей со всех городов и сел Самарской губернии, члены жюри выберут лучших из лучших. Награждение победителей состоится 15 марта на гала-концерте в Самарском академическом театре оперы и балета.Фестиваль «Душа Баяна» сегодня в Чапаевске объединил конкурсантов от 7 до 93 лет. На сцене (на фото) ветеран ВОВ Куликов Михаил Иванович читает отрывок из поэмы «Василий Тёркин».