Федор Конюхов уже сто дней находится в одиночном плавании по Тихому океану на весельной лодке

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"Федор продвинулся дальше всех в Южном океане. По всем стандартам это достижение для океанской гребли. Никто не проводил сто суток на борту весельной лодки в "ревущих сороковых" широтах", — рассказал РИА Новости его сын и глава штаба экспедиции Оскар Конюхов.В своих последних сообщениях в штаб экспедиции Федор Конюхов радуется перерыву между штормами."Погода хорошая, океан успокоился, ветер 20 узлов западного направления. Надеюсь, природа даст нам с лодкой передышку. Как всегда, нужно провести инспекцию всех отсеков, все проверить, перебрать. В Южном океане хорошая погода — это роскошь, и надо использовать каждый момент, чтобы подготовить себя и лодку к очередной непогоде", — написал Конюхов-старший.В другом послании от 10 марта мореплаватель радуется "посетителям" — киту и птицам."Две птички прилетели, как голуби. Что они делают так далеко в океане? Как выживают в таких условиях?" — задается вопросом путешественник."При этом Южный океан в задумчивости, ветер гуляет, волна с разных направлений. Идет то дождь, то мокрый снег, а иногда из-под тучи заряжает град — барабанит по палубе как горох", пишет гребец."Рядом с лодкой всплыл огромный кит. Метрах в пяти-семи. Я отчетливо разглядел на его спине шрамы и наросты паразитов. Я работал на палубе с опреснителем. Не был пристегнут. И вдруг громкий выдох, я аж присел в кокпите. Я, конечно, рад увидеть кита, но из-за его внезапного появления немного растерялся. Он нырнул и пошел своей дорогой на север. Наверное, началась миграция. Второй раз увидел кита с момента старта. Первый раз еще у берегов Новой Зеландии", — рассказал Конюхов.Несмотря на то что до окончания плавания еще далеко, гребец уже установил несколько рекордов для Тихого океана, зафиксированных Обществом океанских гребцов, штаб-квартира которого находится в Лондоне.Конюхов прошел наибольшее расстояние от старта по прямой, стартовал из рекордно южной точки в истории океанских гребных переходов, достиг самой южной широты, где когда-либо была океанская гребная лодка. Также Конюхов установил мировой рекорд возраста для одиночного океанского плавания: ему в день старта было 66 лет и 359 дней, то есть на 36 дней больше предыдущего рекордсмена, француза Жерара Мари.Кроме того, Конюхов стал единственным представителем нашей страны, вошедшим в неформальный "Клуб 250 дней плюс", куда попадают гребцы, пробывшие в океане совокупно более 250 дней. В настоящее время Федор находится на 17-м месте с 304 днями своих океанских переходов.Как рассказала РИА Новости управляющий директор Общества океанских гребцов Татьяна Крачлоу, первым, кто в 2000 году отважился на попытку перейти Тихий океан в южной его части, был француз Жозеф Ле Гуэн. Он стартовал от Новой Зеландии, за 59 дней прошел 1770 миль, но вынужден был отказаться от продолжения экспедиции из-за обморожения ступней, закончившегося гангреной и ампутацией пальцев ног.Были еще двукратные попытки двух британцев пройти этим маршрутом: Джим Шехдар (два старта, 1 и 14 дней в океане) и Колин Йитс (два старта, 1 и 2 дня в океане). Оба гребца были эвакуированы.В январе 2009 года от Тасмании стартовал третий британец, Оливер Хикс, который ранее совершил первый в истории одиночный переход через Атлантику от Нью-Йорка до Великобритании. Его путешествие длилось 95 дней и завершилось пересечением Тасманова моря с финишем в Новой Зеландии — выйти в Южный океан ему так и не удалось."В переходах через океаны у нас пока нет классификации маршрутов по степени сложности, их трудно сравнивать. Но неофициально Гималаями океанской гребли до сих пор считаются маршруты через Тихий океан с запада на восток: от Японии до Северной Америки и по южному Тихому океану", — сказала Крачлоу.О сложности маршрутов можно судить по статистике переходов — только одна команда-двойка смогла завершить путь от Японии до США, а из 18 попыток преодолеть океан в одиночку, предпринимавшихся десятью гребцами, Тихий океан в этом направлении смогли пройти только двое, и тоже по северной части."Южный океан — абсолютная, еще не пройденная вершина. Он, пожалуй, сочетает в себе все свойственные разным маршрутам факторы сложности и возводит их в степень. Единственное, на что не сможет сетовать гребец в этих широтах, это экваториальный зной и штиль, здесь их не бывает", — заключила собеседница агентства.Хотя лодка Конюхова, получившая название "Акрос", сделана в Великобритании, ее переходу через океан помогает российское оборудование. Гибкие солнечные модули, изготовленные по технологии российской компании "Тээмп", вырабатывают до 90 процентов всей необходимой энергии на борту."Экстремальные условия плавания в "ревущих сороковых" широтах показали малую пригодность ветрогенераторов, возложив роль основного источника электроэнергии судна на солнечные модули. Облачность, дождь и ветер не препятствие для модулей, способных работать в условиях рассеянного света с КПД более 22 процентов (один из лучших показателей для солнечной генерации в мире)", — отметили в штабе Конюхова.При этом суммарная пиковая мощность фотоэлектрических элементов, установленных на весельной лодке, составляет 720 Ватт. Они питают навигационные приборы, спутниковую связь, опреснитель воды, систему обогрева каюты."Для гребца надежная и бесперебойная выработка энергии — это не просто комфорт, это вопрос выживания. В случае выхода из строя генерирующего оборудования Федор не сможет зайти в порт или вызывать помощь. Гибкие солнечные модули планируется использовать при создании самолета "Альбатрос" для кругосветного беспосадочного перелета, который намерен совершить Федор", — рассказали в штабе.В 2018-2020 годах Конюхов намерен в три этапа совершить одиночный переход на весельной лодке "Акрос" вокруг света. За всю историю переходов на весельных лодках через океаны никому не удалось пересечь Южный океан и обогнуть мыс Горн на весельной лодке.Маршрут разбит на три этапа: в декабре 2018 года после старта из Новой Зеландии лодка взяла курс до мыса Горн (Чили) — это самый протяженный этап кругосветного маршрута. В декабре 2019 года намечается продолжение перехода от мыса Горн до Австралии, мыс Люин; в декабре 2020-го — переход из Австралии в Новую Зеландию. Средняя продолжительность каждого этапа составит 120 дней, а общая протяженность кругосветного путешествия — 27 тысяч километров.Размер лодки — девять метров. Носовая часть разделена на два водонепроницаемых отсека, там хранятся продукты на 300 дней и оборудование. В корме расположена навигационная рубка, камбуз, далее отдельный отсек для отдыха. На борту три независимых системы выработки энергии: гибкие солнечные батареи, два ветрогенератора, энергоустановка на топливных элементах.В 2002 году Конюхов первым в России пересек в одиночку Атлантический океан на гребной лодке "УралАЗ", установив мировой рекорд в 46 суток и четыре часа. В 2013-2014 году совершил тихоокеанский переход на весельной лодке по маршруту Чили — Австралия с мировым рекордом в 159 суток 14 часов 45 минут.Фото : сайт Федора Конюхова