Федор Конюхов рассказал о пережитом шторме
3 апреля 2019 17:56
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По словам Конюхова, сейчас он восстанавливается после случившегося.
"С одной стороны, рад, что наши теоретические расчеты при проектировании лодки "Акрос" оправдались и она возвращается на ровный киль. Летом прошлого года мы проводили тестовые перевороты, но делали это в бухте, с помощью крана и на гладкой воде. В Южном океане все по-другому. С другой стороны, после пережитых событий, когда волны поднимают лодку, я вжимаюсь и ожидаю переворота".
Лодка путешественника попала в череду штормов еще неделю назад. Он впервые пережил 12-балльный шторм, когда волны поднимались до восьми метров.
Кругосветное путешествие
Конюхов собирается в три этапа совершить одиночный переход на весельной лодке вокруг света. До сих пор ни одному человеку не удалось пересечь Южный океан и обогнуть мыс Горн на таком плавсредстве.
Маршрут разбит на три этапа. В декабре 2018 года после старта из Новой Зеландии лодка взяла курс до мыса Горн (Чили) — это самый протяженный этап маршрута. В этом декабре намечается продолжение перехода от мыса Горн до Австралии, мыс Люин. Еще через год — переход из Австралии в Новую Зеландию.
Средняя продолжительность каждого этапа — 120 дней, общая протяженность пути — 27 тысяч километров.
Путешествие длится уже 118 дней.
© Фото : страница Федора Конюхова в Instagram
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