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Федор Конюхов рассказал о пережитом шторме

3 апреля 2019 17:56
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Путешественник Федор Конюхов прокомментировал недавний инцидент в Южном океане, когда его весельная лодка попала в шторм и три раза перевернулась, передает РИА Новости.

По словам Конюхова, сейчас он восстанавливается после случившегося.

"С одной стороны, рад, что наши теоретические расчеты при проектировании лодки "Акрос" оправдались и она возвращается на ровный киль. Летом прошлого года мы проводили тестовые перевороты, но делали это в бухте, с помощью крана и на гладкой воде. В Южном океане все по-другому. С другой стороны, после пережитых событий, когда волны поднимают лодку, я вжимаюсь и ожидаю переворота".

Лодка путешественника попала в череду штормов еще неделю назад. Он впервые пережил 12-балльный шторм, когда волны поднимались до восьми метров.

Кругосветное путешествие

Конюхов собирается в три этапа совершить одиночный переход на весельной лодке вокруг света. До сих пор ни одному человеку не удалось пересечь Южный океан и обогнуть мыс Горн на таком плавсредстве.

Маршрут разбит на три этапа. В декабре 2018 года после старта из Новой Зеландии лодка взяла курс до мыса Горн (Чили) — это самый протяженный этап маршрута. В этом декабре намечается продолжение перехода от мыса Горн до Австралии, мыс Люин. Еще через год — переход из Австралии в Новую Зеландию.

Средняя продолжительность каждого этапа — 120 дней, общая протяженность пути — 27 тысяч километров.

Путешествие длится уже 118 дней. 


© Фото : страница Федора Конюхова в Instagram
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Комментарии



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