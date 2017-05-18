Федеральный инспектор по Самарской области посетил три детских оздоровительных учреждения
18 мая 2017 09:10
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17 мая 2017 года главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан провел рабочую поездку в м.р.Красноярский и посетил детские оздоровительных учреждения, расположенные на территории муниципального района. Контроль подготовки регионов округа к проведению летней оздоровительной кампании является одной из приоритетных задач полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича.
В выездной проверке приняли участие: начальник Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Олег Бойко; ВрИО руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова; заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева; руководство м.р.Красноярский и детских оздоровительных учреждений.
В ходе рабочей поездки главный федеральный инспектор по Самарской области посетил три детских оздоровительных учреждения: «Космос-2», «Тихие озера» и «Россия». Каждое учреждение рассчитано в среднем на 500 человек в смену. По санаторным и оздоровительным путевкам в лагеря направляются учащиеся с 1 по 10 классов Самарской области, в т.ч. дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Учреждения расположены в сосновом бору на экологически чистых территориях. Сергей Чабан осмотрел спальные и учебно-медицинские корпуса, ознакомился с бытовыми условиями, работой столовой, классов дополнительного образования, спортивных площадок и клубов.
Особое внимание было уделено обеспечению безопасного пребывания школьников в лагерях. На контроле вопросы пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности, качество питьевой воды, подготовка объектов купания, состояние инфраструктуры, хозяйственного блока, укомплектованность медицинскими и педагогическими кадрами.
По итогам инспекции претензий к содержанию детских учреждений было выявлено достаточно, чтобы принять решение о закрытии одного из лагерей для приема детей на летние каникулы. Два других оздоровительных учреждения должны до начала сезона устранить ряд нарушений для приведения в норму санитарного и противопожарного состояния лагерей. «Со своей стороны, противопожарные службы Самарской области окажут содействие в наведении порядка. Сегодня отдадим распоряжения во все районы области, где есть детские оздоровительные учреждения, чтобы инспекторы МЧС на местахобратили внимание на все недостатки и приняли необходимые меры», - заявил начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко.
Следует отметить, что готовность всех детских оздоровительных учреждений Самаркой области будет обсуждаться на координационном совещании при главном федеральном инспекторе уже на следующей неделе. В корсовете примут участие руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти региона, а также члены Правительства Самарской области.
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