Федеральные телеканалы изменили сетку вещания на 28 марта в связи национальным трауром

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Изменения коснутся и основного эфира, из которого уберут передачи развлекательного формата и сериалы. В эфире телеканалов, входящих в холдинг «СТС Медиа» в среду не будут выходить, в частности, программа «6 кадров», сериал «Сватьи» и другие, рассказал РБК представитель холдинга Игорь Иванов.На телеканале «Пятница» снимут с эфира программы «Мейкаперы» и «Утро пятницы», сообщили в пресс-службе канала. В пресс-службе НТВ отметили, что развлекательных проектов и анонсов развлекательных программ в эфире канала нет с понедельника, 26 марта. Представители РЕН ТВ и «Первого канала» сообщили, что также уберут из эфира развлекательные программы. Воздержится от показа развлекательных передач и канал ТНТ. Весь день 28 марта в эфире этого вещателя будут идти повторы программ «Экстрасенсы ведут расследование» и «Экстрасенсы. Битва сильнейших».Отказаться от рекламы в дни национального траура телеканалы обязывает закон. В частности, ст. 14 закона «О рекламе», в которой говорится о том, что в дни траура, объявленные в России, в телепрограммах не допускается распространение рекламы.Законодательной нормы, обязывающей вещателей воздержаться от демонстрации развлекательного контента в дни траура, не существует. Но такое предложение для телекомпаний прописано, как правило, в указе президента, если речь идет о национальном трауре, либо в постановлении главы региона, если траур объявлен в субъекте Федерации.28 марта в России, согласно указу президента, объявлен общенациональным днем траура в связи с гибелью людей при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово. В самой Кемеровской области в связи с трагедией объявлен траур, который продлится три дня, до 29 марта включительно.