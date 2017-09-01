Федеральные СМИ вступили в жесткую борьбу за аудиторию с социальными сетями
1 сентября 2017 10:57
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Популярные телеграм-каналы и группы Вконтакте догоняют по охвату федеральные телеканалы. Речь идет о сотнях тысяч и миллионах просмотров той аудитории, о работе с которой полгода говорят функционеры, политики и технологи. Чем обернется сетевая экспансия для телеканалов и самих сетевых ресурсов — в материале «ФедералПресс».
Среднесуточный охват главных федеральных телеканалов снизился за год, показывает анализ данных Mediascope за первый квартал 2016 и 2017 годов. Среднесуточный охват «Первого канала» сократился на 1 млн 209 тысяч человек (до 25 млн 332 тысяч 986), «Россия 1» – на 1,04 млн (до 23 млн 802 тысяч 568), НТВ потерял в среднем 703 тысяч зрителей в сутки (охват 19 млн 037 тысяч 108), «Россия 24» – на 983 тысячи (до 10 млн 738 тысяч 610 человек).
Показатели аудитории популярных сетевых ресурсов за этот же период выросли. Как следует из данных аналитики «Вконтакте», в среднем в сутки контент в развлекательном паблике MDK «Вконтакте» просматривает более 4 млн человек, 2,6 млн – у его конкурента «БОРЩ». У паблика «Лентач», который позиционирует себя как правопреемник старой «Ленты.ру» и делает ставку преимущественно на новостной контент, материалы просматривают ежедневно около 800 тысяч человек.
Директор по технологиям Агентства «Интернет-агитация» Валерий Соловьев считает, что сравнивать охват телеканалов и пабликов в социальных сетях – «не совсем корректно». «Такое сравнение не в пользу телеканала, у которого охват предполагаемый (на деле – меньше), а в интернете охват точный, и мы знаем конкретных людей, которые увидели этот контент», - поясняет Соловьев.
Сравнимое число просмотров с Telegram-каналами имеют эфиры «Навальный:2018»: 1-10 августа программы с участием политика смотрели в среднем по 375 тысяч человек. Однако в данном случае речь идет об одной программе, сравнивать которую с целым каналом вряд ли корректно. Собственно, как и сравнение аудиторий ТВ- и Telegram-каналов – в первом случае учитывается число уникальных зрителей, во втором – счетчик записей растет при просмотре одним и тем же пользователем.
Генеральный директор Агентства «Интернет-агитация» Андрей Цепелев поясняет популярность сетевых ресурсов: «в интернет-каналах все удобнее, разнообразнее и более персонализировано». Похожей позиции придерживается и руководитель направления Online reputation management в международном агентстве ArtoxMedia Юрий Анциферов. По его словам, «интернет удовлетворяет запрос граждан на новые лица, на альтернативные мнения, на возможность выбора», тогда как телевидение – «олицетворяет запрос на консервативность».
Как считает политолог Роман Колесников, сейчас «на авансцену выходят поколения Y и Z, категорически не терпящие диктата над собой». И игнорировать очередную смену поколений у федеральных каналов просто не получится. Тем более что и новостной контент можно сделать интересным и рейтинговым. «Федеральные каналы ловят «хайп» в соцсетях главным образом за счет развлекательных телепередач, в то время как, например, [телеканал] «Дождь» приковывает интерес информационным продуктом. Из государственных каналов только RT (Russia Today, - ред.) хорошо освоился в сетях, что касается информационной повестки, остальные делают «некачественные» для молодого поколения новости. Когда они изменят формат, тогда и станут конкурентоспособны», - резюмировал Колесников.
Сокращение охвата аудитории федеральными телеканалами происходит на фоне продолжающегося сокращения их государственной поддержки. В общей сложности, бюджетное финансирование предусмотрено в размере около 75 млрд рублей. Основной получатель бюджетных средств – холдинг ВГТРК (в него входят федеральные телеканалы «Россия 1» и «Россия Культура», круглосуточный информационный канал «Россия 24», более 80 региональных телерадиокомпаний, международный телеканал на русском языке «РТР-Планета», русская версия телеканала «Евроньюс», радиостанции «Радио России», «Маяк», «Культура», «Вести ФМ», ряд Интернет-ресурсов) – объем финансирования в 2017 году определен в 23,5 млрд рублей.
Отметим, что в 2016 году бюджет ВГТРК составил 24,99 млрд рублей (общий объем финансирования СМИ – чуть больше 80 млрд рублей). В докризисном 2013 году холдинг получил от государства более 19,5 млрд рублей (тогда в совокупности СМИ были профинансированы за счет государства на сумму свыше 85 млрд рублей).
Казенные деньги в 2017 году предусмотрены также для телеканала Russia Today (18,7 млрд рублей), телекомпаний «Петербург», «ТВ Центр», «Матч ТВ» - все вместе получили чуть больше 9 млрд рублей. Государство субсидирует отдельные программы коммерческих «Первого канала» и НТВ.
Новый эфир
Говоря о существенном разрыве в охвате между телеканалами и популярными площадками, не стоит забывать о тенденции на объединение тех самых пабликов. В первую очередь это эксперименты медиаменеджера Арама Габрелянова, который инициировал покупку «Типичных» городских пабликов, после чего их редакционная политика во многом изменилась.
Директор по технологиям агентства «Интернет-агитация» Валерий Соловьев согласен, что такая тенденция есть. «Мы много работаем в регионах, и даже на региональном уровне паблики в соцсетях берут под контроль различные группы влияния, появляются по аналогии со СМИ, такие информационные холдинги в соцсетях. В такой информационный холдинг, как правило, входят разные по тематике паблики: новостной, для автомобилистов, для молодых мам и т.д., – поясняет Соловьев. – Более того, мы видели, как на днях Telegram-канал «Бывшая» с 75 тысячами подписчиков был продан за 1,2 млн рублей. Покупатель – владелец еще нескольких каналов в Telegram».
По мнению руководителя Политической экспертной группы Константина Калачева, социальные сети предназначены не только для общения с друзьями, они еще и «объединяют незнакомых людей в разных пабликах по интересам». «Среди них как паблики крайне специфической тематики с парой сотен подписчиков, так и группы, в которых состоят сотни тысяч людей и которые породили и будут порождать дальше новые тренды в офлайне. Понятно, что одни люди, создавшие эти паблики, хотели бы получить за них деньги, другие люди, у которых есть деньги, заинтересованы получить эту аудиторию. Коммерциализация и (или) политизация – это тенденция. Собственно, ничего нового в этом нет. Паблики – это инструмент. Покупка инструмента – обычное дело. Но… есть проблема. Изменение первоначальной «редакционной» политики может повлечь сокращение аудитории», – отмечает Калачев.
Паблик или канал в этом смысле намного мобильнее телеканала: без лицензий и регуляторов ресурс может менять регулярность и принцип подачи контента или даже владельца без особых потрясений для аудитории.
По мнению директора Института политической социологии Вячеслава Смирнова, сравнение охватов ТВ-каналов и групп в соцсетях – вещь оценочная. «Эфирный канал вещает в никуда, но аудитория большая. А тот же ютуб вещает для заинтересованных. Сравните историю просмотров выложенных в сеть топовых ТВ-передач: она большая, но не великая. Не успевшие посмотреть программу в эфире, не смотрят ее в архиве. Ну, и понятно, что ценность таких передач не велика. Они не интересны по прошествии времени. Понятно, что у ТВ возрастная аудитория, и она с сетью не дружит. Но все меняется. Скоро ТВ будут финансировать по просмотрам», - говорит политолог.
Telegram не предоставляет данных о среднесуточном охвате, однако здесь доступна информация о числе просмотров каждой записи (аналогичная опция есть «Вконтакте»). Абсолютный рекорд принадлежит каналу «Караульный», в котором среднее число просмотров публикаций в сутки за 1-10 августа превышает 2,5 млн пользователей. Популярность канала объясняется его спецификой: «Караульный» делает репосты популярных записей общественно-политического характера. У «Незыгаря» в сумме 266 тысяч просмотров в сутки, у одного из самых популярных каналов сервиса, «Сталингулаг» – на 100 тысяч больше.
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