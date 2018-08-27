Федеральное агентство по делам национальностей объявляет старт конкурса «СМИротворец»

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Цель творческого состязания - поощрение профессиональной деятельности журналистов, освещающих в СМИ жизнь, культуру, традиции народов многонациональной России, вопросы этнокультурного развития и взаимодействия народов, а также деятельность российскогогосударства и институтов гражданского общества по укреплению единства российской нации.К участию приглашаются журналисты федеральных, региональных и национально-культурных СМИ. Конкурс проводится отдельно для массовых изданий и изданий локальных (в том числе этнических) в шести номинациях: «Телевидение», «Радио», «Пресса», «Интернет»,«Детские и молодежные СМИ», «Этно-туризм».На конкурс могут быть представлены материалы, которые были опубликованы (вышли в эфир) в СМИ в период с 1 августа 2017 г. до 1 августа 2018 г. Церемония награждения победителей состоится в Москве 22 ноября 2018 года.Организаторы творческого состязания отмечают, что из года в год увеличивается количество участников конкурса и растет профессиональный уровень представленных работ.Ежегодно эксперты рассматривают тысячи работ из всех без исключения регионов России. И это закономерно, ведь в Российской Федерации живут представители 193 народов, которые сохраняют свою культуру и традиции. Все они являются гражданами одной огромной страны исоставляют единую российскую нацию. С информацией о порядке предоставления работ на конкурс можно ознакомиться на сайтеSMIROTVOREZ.RU и на сайте межэтнической журналистики NAZACCENT.RU, передает пресс-служба облправительства.