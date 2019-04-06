«Фабрику процессов» запустили на Средне-Волжском механическом заводе

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5 апреля на учебной площадке АО "Средне-Волжский механический завод" (СВМЗ) приступила к обучению первая группа специалистов самарских предприятий, которые либо уже стали, либо планируют стать участниками региональной составляющей национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". Сам СВМЗ одним из первых вошел в этот нацпроект в 2018 году."Одним из главных условий повышения конкурентоспособности предприятий является повышение производительности труда, — подчеркнул в своем Послании губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. — Задача министерства промышленности — добиться, чтобы через год участниками национального проекта по повышению производительности труда у нас стали не 10 предприятий, как сейчас, а минимум 50, включая все ведущие компании региона".На "Фабрике процессов" организовано практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства. Оно проходит под руководством специалистов Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) и построено в виде интерактивной деловой игры. Основная задача экспертов — создать образцовый производственный поток с высокими показателями эффективности, а также сформировать команду внедрения изменений из сотрудников предприятия, которая в дальнейшем будет вести самостоятельную работу.Перед обучаемыми ставится задача оптимизировать учебный производственный процесс, который максимально приближен к реальным производственным процессам. Все его параметры заложены в специально разработанный программный комплекс. Поэтому предлагая свои варианты улучшений, обучаемые в режиме реального времени видят, как они повлияют на ключевые параметры производственного цикла, на себестоимость производства продукции, на эффективность всего процесса, на финансовые результаты."Самарская область — первый из 36 регионов, где развертывается подобная учебная площадка, — рассказала заместитель генерального директора по обучению АНО "ФЦК" Ирина Жук. — Мы почти полгода вместе со специалистами СВМЗ прорабатывали и сам учебный процесс, и варианты его улучшения, готовили тренеров, разрабатывали математическую модель процесса и программное обеспечение. И сейчас я уверена, что Средне-Волжский механический завод может каскадировать знания и обучать принципам бережливого производства своих сотрудников, а также работников других предприятий"."Мы не новички в национальном проекте по повышению производительности труда, на начало 2019 года в регионе десять предприятий уже внедрили инструменты бережливого производства, — отметил министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов. — В 2019 году нам надо вовлечь в нацпроект еще 40 предприятий. Наша цель, установленная Президентом России Владимиром Путиным, — обеспечить рост производительности труда на крупных и средних предприятиях региона на 5% ежегодно. До 2024 года около 250 предприятий Самарской области должны внедрить у себя системы, соответствующие лучшим мировым практикам бережливого производства".