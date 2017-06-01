ФСИН заявила о сокращении числа несовершеннолетних в колониях в 10 раз
1 июня 2017 18:31
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«В России зафиксировано минимальное количество содержащихся в воспитательных колониях несовершеннолетних осужденных», — отметил представитель ведомства. По его словам, в январе 2002 года в воспитательных колониях содержалось 18,6 тыс. человек, а по состоянию на 1 мая 2017 года в них находятся 1592 несовершеннолетних.
Сотрудник пресс-службы пояснил, что главным образом снижение числа осужденных связано с декриминализацией статей Уголовного кодекса. Помимо лишения свободы несовершеннолетние отбывают наказание и другими способами, поскольку спектр наказаний был расширен.
В настоящее время подростков до 18 лет помещают в колонию в основном за тяжкие и особо тяжкие преступления, отмечает агентство. Представитель ФСИН напомнил, что Союзное государство России и Белоруссии сейчас разрабатывает специальную программу, которая позволит улучшить условия содержания несовершеннолетних в колониях в двух странах.
В России на реализацию этой программы будет выделено 800 млн руб., половина этой суммы пойдет на реконструкцию и проведение капитального ремонта Арзамасской воспитательной колонии в Нижегородской области. В рамках программы также запланированы «научные разработки в этой сфере».
Фото astrakhan-online.ru
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