ФСИН предлагает привлечь осужденных к сортировке мусора

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По его словам, в ряде регионов есть положительная практика привлечения осуждённых к такой работе, пока только на оборудовании заказчика."На сегодняшний день служба может разместить на своих производственных мощностях более 100 единиц специализированного оборудования, что позволит обеспечить трудовую занятость около 2 тысяч осужденных. Считаем целесообразным включить в региональные программы субъектов федерации мероприятия по привлечению осуждённых к работам по сортировке и переработке твёрдых коммунальных отходов с учетом того, что свободных трудовых ресурсов в колониях-поселениях составляет около 8 тысяч осужденных", - сказал Корниенко на парламентских слушаниях по вопросу обеспечения государственными и муниципальными заказами учреждения уголовно-исполнительной системы.Кроме того, для увеличения рабочих мест в колониях директор службы предложил определить учреждения уголовно-исполнительной системы единственным поставщиком отдельных видов вещевого имущества и специального обмундирования в рамках государственных и муниципальных закупок. Также Корниенко считает необходимым предусмотреть возможность приобретения сельхозпродукции крупных агрохолдингов без проведения конкурсных процедур по ценам, не превышающим региональных данных Росстата, при условии привлечения осуждённых труду при производстве этой продукции."Это позволит увеличить трудовую занятость осужденных", - сказал Корниенко.