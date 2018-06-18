ФСБ уточнит трактовку термина «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации»
18 июня 2018 20:59
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В ФСБ указали, что сейчас значение термина «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации» в федеральном законодательстве не раскрыто. Закрепить значение термина необходимо для предупреждения преступлений, связанных с незаконным оборотом таких средств, отмечается в обосновании проекта.
Общественное обсуждение проекта продлится до 2 июля 2018 года.
Статья 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации) предусматривает штраф до 200 тыс. руб. либо лишение свободы на срок до четырех лет. Ст. 20.23 КоАП РФ за нарушение правил оборота таких спецсредств предусматривает штраф от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб. с конфискацией этих устройств (для должностных лиц максимальный штраф — 5 тыс. руб.).
В конце декабря 2017 года президенту Владимиру Путину рассказали о курганском фермере Евгении Васильеве, которого обвинили по ст. 138.1 Уголовного кодекса. По словам самого Васильева, он купил GPS-трекер на маркетплейсе AliExpress, чтобы следить за теленком. Сотрудники ФСБ нашли в этом трекере микрофон, который можно включать дистанционно.
Путин во время пресс-конференции заявил, что «не знает, что есть такая статья», по которой обвинили фермера. «К котам, я знаю, даже привинчивают GPS и ГЛОНАСС <...> Нужно как-то это отрегулировать, я постараюсь это сделать», — пообещал глава государства.
После этого дело Васильева вернули в прокуратуру Лебяжьевского района Курганской области. Позднее прокуратура извинилась перед фермером, Васильев принял извинения.
В январе 2018 года стало известно, что за первое полугодие 2017 года в России 117 человек получили сроки за покупку «шпионской» техники.
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