ФСБ может признать смартфоны шпионскими устройствами

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По факту публикации нововведения к шпионским устройствам могут отнести практически любые мобильные устройства, оснащенные микрофоном и камерой.Остается вопрос, куда отнесут смартфоны?Термин прописан в поправках к Уголовному кодексу. Силовики предложили отнести к «специальным техническим средствам» следующие категории устройств: комплексы, компьютерные программы, инструменты, приборы, «которым намеренно приданы качества и свойства для обеспечения функции скрытного (тайного, неочевидного) получения информации либо доступа к ней (без ведома её обладателя)».В ФСБ уверены, что этого определения достаточно для различия шпионских устройств от бытовых, рассчитанных на массового потребителя. Но вот со смартфонами и диктофонами пока ситуация не до конца понятна.Дело в том, что на той же ОС Android можно устанавливать приложения, которые незаметно могут вести видеосъемку и аудиозапись. Выходит, что смартфон таки можно отнести к шпионскому средству?