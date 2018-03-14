ФСБ и МВД научились взламывать любой iPhone

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По данным русской службы новостей BBC, взлому поддается абсолютно любая модель американского смартфона.На закупку ПО было потрачено около 2 миллионов рублей.Разработки израильской компании используют еще с 2016 года. Ключевой инструмент взлома – комплекс UFED Touch2, неоднократно применявшийся в поимке контрабандистов.Представители компании Cellеbrite месяц назад заявили, что научились обходить защиту операционной системы iOS 11. Стоимость взлома одного девайса специалисты компании оценили в 1,5 тысяч долларов. Смартфон можно отправить в отдел Cellebrite, оплатить установленную сумму и получить обратно уже взломанный девайс.Теперь, если верить источнику, подобный инструмент для взлома iPhone, есть и у российских служб.