ФАС заподозрила МегаФон в нарушении закона из-за повышения цен на роуминг

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Комиссия отложила рассмотрение дела в отношении ПАО «Мегафон» и приняла заключение об обстоятельствах дела. Ведомство усматривает в действиях компании признаки нарушения закона о защите конкуренции.Дата следующего рассмотрения дела будет объявлена в течение трёх дней. Забавно, но в ФАС полагали закрыть дело ещё в начале 2018 года.Напомним, что в декабре 2016 - январе 2017 года ФАС возбудила дело против оператора из-за необоснованного повышения цен на международный роуминг. Как указывали в ведомстве, повышение тарифов по разным направлениям составило от 15% до 2200% от первоначальных тарифов.Фото: iphones.ru