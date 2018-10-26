ФАС выяснит причины роста цен на сахар

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— Мы сейчас изучаем всю эту историю. Нам нужно около 10 дней, чтобы разобраться, и мы вам доложим о причинах. Вопрос серьёзный, мы к этому относимся очень серьёзно, — сказал Артемьев журналистам в кулуарах конференции "Антимонопольное регулирование в России".По словам главы ФАС, цены на сахар периодически меняются в зависимости от котировок товара на мировой бирже. При этом, как отметил руководитель надзорного ведомства, падение стоимости обычно остаётся без столь пристального внимания.Ранее Минсельхоз сообщил о том, что оптовая цена на сахар выросла за год на 50% и достигла 35,97 рубля за килограмм. По данным министерства, у промышленных производителей подорожание составило 30,2% — до 33,28 рубля за килограмм.