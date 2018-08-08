ФАС рассказала, как рост НДС повлияет на цены на бензин

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— Они могут повлиять, но мы эту ситуацию постоянно мониторим. Устойчивость на рынке будет обеспечена, — заверил замглавы ФАС и пояснил, что рост НДС отразится на ценах топлива "точно так же, как на все другие товары и продукцию".По словам Голомолзина, служба обладает всеми необходимыми рыночными инструментами, которые позволяют обеспечивать устойчивую ситуацию на рынке. Он подчеркнул, что дестабилизация в данной сфере из-за изменения налогов "в принципе невозможна".Напомним, с января 2019 года размер НДС увеличится до 20 процентов с нынешних 18. При этом ставка страховых взносов в социальные внебюджетные госфонды сохранится на прежнем уровне (30 процентов). Данные меры позволят увеличить доходы бюджета на 620 миллиардов рублей в год.