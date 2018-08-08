ФАС рассказала, как рост НДС повлияет на цены на бензин
8 августа 2018 22:46
208
— Они могут повлиять, но мы эту ситуацию постоянно мониторим. Устойчивость на рынке будет обеспечена, — заверил замглавы ФАС и пояснил, что рост НДС отразится на ценах топлива "точно так же, как на все другие товары и продукцию".
По словам Голомолзина, служба обладает всеми необходимыми рыночными инструментами, которые позволяют обеспечивать устойчивую ситуацию на рынке. Он подчеркнул, что дестабилизация в данной сфере из-за изменения налогов "в принципе невозможна".
Напомним, с января 2019 года размер НДС увеличится до 20 процентов с нынешних 18. При этом ставка страховых взносов в социальные внебюджетные госфонды сохранится на прежнем уровне (30 процентов). Данные меры позволят увеличить доходы бюджета на 620 миллиардов рублей в год.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
8 августа 2018 23:18
Ее соседка была вынуждена обратиться в суд, ведь отходы жизнедеятельности птиц фермер складировала на своем земельном участке. Социум
173
8 августа 2018 22:46
В ведомстве заявили о наличии у них необходимых инструментов для обеспечения устойчивой ситуации на рынке. Социум
207
8 августа 2018 22:38
По словам актёра Садальского, пара официально не регистрировала брак, несмотря на долгосрочные отношения. Социум
228
Здравоохранение
8 августа 2018 21:55
Пожилая женщина повредила лодыжку, оступившись на улице, и обратилась за помощью в местную поликлинику. Здравоохранение
221
8 августа 2018 14:37
Мультидисциплинарная бригада осмотрит пожилых пациентов, даст индивидуальные рекомендации. Здравоохранение
162
6 августа 2018 12:39
В группе риска — люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с ожирением, больные диабетом. Здравоохранение
262
Новости медицины
18 июля 2018 21:15Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
404
25 июня 2018 20:01
Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению. Новости медицины
702
13 мая 2018 20:26
Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни. Новости медицины
415
Туризм
7 августа 2018 14:00
Весь маршрут разделен на 3 части, и участники проходят его по воде на катамаранах. Туризм
235
31 июля 2018 09:45
Во время ЧМ-2018 Самару посетили 500 тысяч туристов, включая 250 тысяч иностранцев. Туризм
347
29 июля 2018 10:55
Выбирая место, где можно отдохнуть в отпуск, многие предпочитают Геленджик . Здесь вы получите море удовольствия. Если говорить о жилье, то здесь его можно... Туризм
253
Образование
8 августа 2018 21:43
По мнению парламентария, чрезмерная загруженность школьников приводит к проблемам со здоровьем. Образование
212
8 августа 2018 16:50
Железнов и Андрончев снова поспорят за власть в Самарском университете Росжелдора. Образование
139
7 августа 2018 09:34
В настоящее время экзамен состоит из письменной и устной частей. Образование
196
Культура
7 августа 2018 11:12
Гостей, как обычно, ждет конкурс пирогов с последующей дегустацией и обширная программа развлечений. Культура
204
7 августа 2018 11:01
Она расположится вгалерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки. Культура
187
7 августа 2018 10:19
Участники прогуляются по обновленным улицам центра города в отсутствии машин. Культура
236
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1000
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1218
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
1277
Видео
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
280
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
734
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
630
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1181
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
953
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
992
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1589
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1573
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3262
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2349
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3490
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
783
Мероприятия