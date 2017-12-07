ФАС пришла к заключению, что «Яндекс» и Google могут влиять на выдачу результатов по поисковым запросам «в ручном режиме»

117

По ее словам, ФАС изучила информацию о формировании результатов поисковой выдачи, предоставленную поисковиками, и пришла к заключению, что ни «Яндекс», ни Google требований антимонопольного законодательства не нарушали и не продвигали собственные ресурсы в поисковой выдаче.«Признаков нарушения антимонопольного законодательства не выявлено, но установлено, что Google и «Яндекс» могут влиять на выдачу результатов поиска по критериям, устанавливаемым компаниями в любой момент времени практически «вручную», — рассказала Заева о результатах анализа.По ее словам, это означает, что «каждый случай необоснованного объективными критериями ранжирования должен тщательно расследоваться». ФАС продолжит мониторинг нарушений, заверила она.Представитель «Яндекса» настаивает, что компания не может влиять на результаты поиска. «Результаты поиска формируются путем применения сложных математических алгоритмов и машинного обучения. Любое ручное вмешательство привело бы только к ухудшению качества сервиса. Поэтому мы исключаем ручное вмешательство в поисковую выдачу и работаем над улучшением алгоритмов. Алгоритмы, определяющие позиции сайтов в выдаче, одинаково применяются ко всем сайтам», — сказал он.Представитель Google в России отказался от комментариев.О том, что ФАС проведет анализ интернет-поисковиков Google и «Яндекс» на предмет преимущественной выдачи своих ресурсов в поиске в России, Заева рассказала в конце сентября. Надзорное ведомство попросило поисковики предоставить данные о том, каким образом определяется порядок ​показа сайтов в поисковой выдаче.В июне 2017 года Европейская комиссия оштрафовала Google на €2,42 млрд. Комиссия пришла к заключению, что компания злоупотребляла доминирующим положением на рынке поисковых систем, искажая результаты поиска товаров таким образом, чтобы предоставить преимущество сервису Google Shopping.Антимонопольная служба России запрашивала ответы на свои вопросы по поводу ранжирования ответов в поиске без привязки к делу Европейской комиссии, подчеркивала Заева в сентябре.