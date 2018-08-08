ФАС празднует победу над внутрисетевым роумингом

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По словам заместителя руководителя ФАС Анатолия Голомолзина, операторы согласились разрушить последнюю преграду на пути к отмене внутрисетевого роуминга в России. Теперь плата за входящие междугородние звонки в прошлом.Ранее стоимость входящего звонка варьировалась от 5 до 5,5 рублей за минуту разговора. Начиная с 20 августа, внутрисетевой роуминг отменит «Вымпелком». До 30 августа присоединятся «Мегафон» и МТС.МТС проведет отмену роуминга для 90% абонентов до 30 августа, а остальные 10% забудут о внутрисетевом роуминге до конца сентября.Согласие операторов на отмену внутрисетевого роуминга Голомолзин назвал «победой не только ФАС, но и всех нас».