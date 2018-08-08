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Новости /  Общество /  Социум  

ФАС празднует победу над внутрисетевым роумингом

8 августа 2018 21:18
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Начиная с 20 августа, внутрисетевой роуминг отменит «Вымпелком». До 30 августа присоединятся «Мегафон» и МТС.
В течение двух лет антимонопольная служба России (ФАС) добивалась от операторов отмены внутрисетевого роуминга. Наконец, 90% абонентов крупнейших российских операторов получат «общение без границ» по единым тарифам, независимо от региона проживания, передает iphones.ru со ссылкой на  Ведомости.

По словам заместителя руководителя ФАС Анатолия Голомолзина, операторы согласились разрушить последнюю преграду на пути к отмене внутрисетевого роуминга в России. Теперь плата за входящие междугородние звонки в прошлом.

Ранее стоимость входящего звонка варьировалась от 5 до 5,5 рублей за минуту разговора. Начиная с 20 августа, внутрисетевой роуминг отменит «Вымпелком». До 30 августа присоединятся «Мегафон» и МТС.

МТС проведет отмену роуминга для 90% абонентов до 30 августа, а остальные 10% забудут о внутрисетевом роуминге до конца сентября.

Согласие операторов на отмену внутрисетевого роуминга Голомолзин назвал «победой не только ФАС, но и всех нас». 
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