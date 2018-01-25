ФАС отклонила стратегию по ЗОЖ и предложила добавлять рвотное в одеколон
25 января 2018 23:25
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О претензиях к стратегии формирования ЗОЖ также заявили опрошенные РБК представители бизнеса.
В проекте Минздрава о формировании здорового образа жизни (ЗОЖ) есть противоречия и неточности, недостаточно информации об уже выполненных проектах, пришли к выводу в ФАС. Антимонопольное ведомство попросило уточнить проект и провести исследования, насколько вредны вейпы и электронные сигареты.
Предложения о расширении мер, направленных на борьбу с курением, в ФАС сочли слишком жесткими, а вредоносность вейпов и других никотиновых и безникотиновых устройств предложили доказать. Увеличение акцизов на алкоголь на процент, превышающий инфляцию, по мнению ФАС, приведет к сокращению легальной продукции на рынке.
Вместо запрета на продажу дешевых спиртосодержащих жидкостей, который лоббирует Минздрав, ФАС предложила добавлять в них вещества, вызывающие рвотный рефлекс. Речь идет о средствах для дезинфекции, дешевых одеколонах, моющих средствах и т.д. на основе спирта, которые могут использоваться не по назначению. В Иркутске в конце 2016 года после отравления концентратом для принятия ванн «Боярышник» погибли более 70 человек: в бутылках вместо пищевого оказался метиловый спирт.
Вызывающие рвоту добавки в спиртосодержащие жидкости и предупреждение об этом на упаковке могут предостеречь от распития лосьонов, считает руководитель отдела клинической токсикологии НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе Алексей Лодягин. «Нелишним будет указание на упаковке, что это яд и отрава», — подчеркнул токсиколог. «Другое дело, что у людей в крайней стадии хронического алкоголизма от употребления большого количества этанола подавлены механизмы детоксикации и в том числе рвотный рефлекс», — отметил врач.
ФАС выступила и против ключевого пункта стратегии — маркировки полезных и вредных продуктов питания. По мнению антимонопольной службы, такой подход противоречит документам Таможенного союза и может искусственно ограничить конкуренцию. Запретила ФАС и устанавливать акцизы для сладких напитков и продуктов с высоким содержанием соли.
Генеральный директор Союза участников потребительского рынка Ольга Баранникова отмечает в разговоре с РБК, что стратегия сделана для «идеального потребителя», которого не существует. Разделять продукты на более и менее полезные неправильно. К примеру, около 30% жителей России страдают аллергией на различные категории продуктов, и это не означает, что все они вредны, отмечает она.
Пункт о пересмотре потребительской корзины, в которую Минздрав предложил добавить больше рыбы, овощей и фруктов, ФАС сочла бесполезным, поскольку это никак не повлияет на потребительские предпочтения населения. «Употребление розничными потребителями тех или иных продуктов питания в тех или иных объемах зависит не от актуализации потребительской корзины, а от уровня материальной обеспеченности соответствующих розничных потребителей», — уверены в ФАС.
В предложении Минздрава использовать только йодированную соль в организациях общественного питания и при производстве хлеба ФАС усмотрела ограничение конкуренции и ущемление интересов производителей нейодированной соли.
В документе также много неточностей, заметили в ФАС. Например, указано, что с 2013 года по 2016-й диспансеризацию с целью раннего выявления неинфекционных заболеваний прошли 65% взрослого населения. Кроме того, сообщается, что этот показатель необходимо увеличить на 50%, что невозможно, подчеркивают в ФАС.
В другом месте стратегии говорится, что положительное влияние на снижение уровня смертности оказало строительство федеральных кардиохирургических центров, но данных, как именно это сказалось на смертности, не приводит. Для усиления «профилактической направленности здравоохранных действий» от неинфекционных заболеваний (онкологических и т.д.) Минздрав предлагает реализацию четырех мер и далее перечисляет пять. Еще одна неточность: министерство предлагает создать в регионах комиссии по ЗОЖ под руководством «председателей правительств регионов», но не во всех регионах такая должность есть, отмечает ФАС.
«Предложения и замечания ФАС относительно проекта Стратегии формирования здорового образа жизни, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 будут тщательно изучены совместной с экспертным сообществом», — говорится в ответе Министерства здравоохранения на запрос РБК.
Минздрав объясняет необходимость одобрения стратегии высокой по мировым меркам частотой развития неинфекционных заболеваний, нездоровым образом жизни и высокой смертностью россиян. «Снижение факторов среды обитания, негативно влияющих на здоровье, коррекция поведенческих факторов риска и снижение распространенности ожирения» приведет к улучшению показателей смертности населения, уверены в ведомстве.
«Стратегия необходима России, поскольку темпы снижения смертности в нашей стране недостаточны и в два-три раза отличаются от европейских стран. Среди главных факторов риска — артериальная гипертония, курение и алкоголь. Кроме того, растет число случаев ожирения и сахарного диабета», — отметил в разговоре с РБК гендиректор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, главный внештатный специалист Минздрава по профилактической медицине Сергей Бойцов.
Минздрав представил первый вариант стратегии по формированию ЗОЖ до 2025 года в январе 2017 года. После чего ее уже несколько раз отправляли на доработку, но претензии других ведомств и бизнеса снять не удалось.
Многие положения стратегии вызывают ожесточенное сопротивление со стороны ФАС и Минэконоразвития, говорит Бойцов.
Претензии к законопроекту высказывали также Минпромторг, Минкомсвязи, выступил против и Минсельхоз. Минсельхоз критиковал идею деления продуктов на «вредные» и «полезные». «Не дело Минздрава определять, какие продукты рекламировать», — говорил ТАСС замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин. В Минпромторге выступали резко против появления на бутылках с алкоголем наклеек, предупреждающих об опасности его употребления.
Резкую критику вызвала стратегия и у представителей бизнес-сообщества. Недовольны концепцией не только производители алкоголя и табака, но также рекламщики и производители продуктов питания. Так, руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин считает странным относить колбасу к вредной продукции, учитывая, что ее потребление в России находится сейчас на очень низком уровне.
Фото: otvet.mail.ru
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