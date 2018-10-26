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Новости /  Общество /  Социум  

ФАС не увидела условий для роста цен на хлеб

26 октября 2018 15:27
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По словам главы ведомства, подорожание легко компенсировать ограничениями в экспорте зерна.
Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев рассказал журналистам, что в стране сейчас нет условий и предпосылок для повышения стоимости хлебобулочной продукции, передает life.ru.

— При таком уровне урожайности, которой достигли наши селяне, и таком уровне экспорта… правительство, если будет угроза роста цен на хлеб, просто может ограничить экспорт зерна, и, соответственно, цена на внутреннем рынке зерна упадёт резко, — цитирует его слова издание ТАСС.

По его словам, в этом случае повышение будет компенсировано. Глава ведомства также заверил, что рост цен на бензин никак не влияет на стоимость хлеба.

— У нас как только начинает расти бензин, так все начинают этим пользоваться и говорить, что надо билеты на железные дороги, в авиации больше поднять, хлеб поднять и всё остальное, — заявил он.

Ранее эксперты уже высказывали свои сомнения относительно подорожания хлебной продукции в России. 
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Комментарии



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