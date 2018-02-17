ФАС может закрыть рынок для 17 жизненно необходимых препаратов
17 февраля 2018 16:29
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Список препаратов есть у РБК. Среди них два лекарства, не имеющие аналогов на российском рынке, — гозерелин (бренд «Золадекс»), предназначенный для лечения рака груди, матки и предстательной железы, и фулвестрант (бренд «Фазлодекс») — для лечения рака груди. Антимонопольная служба может закрыть рынок для этих препаратов уже на следующей неделе, если компания не снизит на них цены к 20 февраля.
«Мы разделяем озабоченность государства вопросом снижения цен на лекарства, но в письме ФАС в наш адрес обозначен крайне короткий срок для принятия решения — четыре рабочих дня — до 20 февраля. Если препараты будут лишены цены, то не смогут продаваться», — рассказала РБК генеральный директор «АстраЗенека Россия и Евразия» Ирина Панарина.
В декабре 2017 года ФАС уже оставила без регистрации цены препарат эзомепразол (бренд «Нексиум», форма выпуска в таблетках). По мнению службы его цена была завышена более чем в десять раз. Тогда ФАС провела сравнительное исследование цен на «Нексиум» в России и в 13 других странах, по результатам которого выяснилось, что за границей цена на этот медикамент в 7–12 раз ниже. К примеру, в Хорватии цена упаковки объемом 40 мг составляет 179,12 руб., в то время, как в России — 1510 руб. «Нексиум» в таблетках до сих пор не продается в России.
Компания регистрировала цены согласно тем правилам, которые действовали в момент подачи документов, и была готова идти на диалог с регулятором, но ФАС решила вопрос в десятидневный срок с момента отправления предупредительного письма, сообщили РБК в пресс-службе «АстраЗенека».
В январе 2018 года компания уже самостоятельно снизила цены на восемь препаратов, но получила очередное предупреждение еще по 17. В компании настаивают — ФАС дает слишком короткий срок, при этом правительство разработало новую методику определения цены на ЖНВЛП, по которой производителям все равно скоро придется перерегистрировать цены. «Для системного снижения и выравнивания цен на рынке необходимо принять новую методику ценообразования и обеспечить надлежащий переходный период», — указали в «АстраЗенека».
Цена на препарат «Золадекс» на 110% выше, чем за границей, на «Фазлодекс» — на 75,5%, сообщила РБК заместитель начальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Надежда Шаравская. «Антимонопольная служба ожидает скорейшего снижения компанией цен, поскольку зарегистрированные компанией завышенные цены уже привели и продолжают приводить к необоснованно высоким расходам бюджетной системы на лекарственное обеспечение граждан России», — сообщила она в ответ на вопрос, готова ли служба дать компании больше времени. В случае, если «скорейшего снижения» не произойдет, ФАС «рассмотрит вопрос» об отмене регистрации цен, подчеркнула она
«Регулятор просит снизить цены в течение четырех рабочих дней. Подобный подход может поставить под угрозу реализацию долгосрочной стратегии «АстраЗенека» в России. Компания построила завод в Калужской области и заключила специальный инвестиционный контракт с государством», — заявили в пресс-службе.
В ФАС отметили, что при заключении специальных инвестиционных контрактов уполномоченный орган не обладал информацией о том, что цены некоторых лекарственных препаратов являются завышенными, в то время как компания знала и должна была это учитывать в расчетах. Отдельно Надежда Шаравская заметила, что не исключает возможности возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства по признакам установления монопольно высоких цен на инновационные препараты, у которых нет аналогов в России.
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Комментарии
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