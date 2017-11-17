ФАС России провела сравнение цен на ж/д и авиабилеты: плацкарт дороже купе и билета на самолет
17 ноября 2017 16:57
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В сравнении участвовали билеты АО ФПК и авиакомпании Победа.
При этом ФАС отмечает, что доходность перевозок напрямую зависит от пассажиропотока. Для улучшения ситуации в этой сфере необходимо обновить подвижной состав, снизить цену перевозки и повысить качество предоставляемых гражданам услуг в целом.
«Авиация снизила цены на 10% и увеличила пассажиропоток на 22%. ФПК же наоборот, увеличила тарифы на 3,9% и потеряла 8,5% клиентов в сегменте плацкарт и общие вагоны»,- отмечал ранее заместитель руководителя ФАС России Александр Редько. По его словам, загрузка в плацкарте составляет 74%, в общих вагонах - менее 50%.
«Провозные емкости не загружены большую часть года. В 2010 году ФПК перевозили в плацкарте 75 млн пассажиров, а в 2017 году на 14 млн меньше. Только за 2016 год и только а/к Победа забрала 4 млн пассажиров»,- подчеркнул он.
Также специалисты ФАС России провели сравнение цен на билеты в купе и плацкарте. В ряде случаев билет в купе стоит дешевле.
Отметим, что с 2010 года средняя ставка билета на плацкарт выросла в 2,26 раза, на купе – в 1,26 раза.
«Непроданные места в купе – убыток или недополученные доходы ФПК, а от непроданных плацкартов ФПК не несет пассажиров и расчетный ЭОУТ* увеличивается. За непроданные места платит бюджет, поэтому ФПК экономически все равно, какова цена плацкарта и сколько мест не продано”, - отмечает замглавы ведомства.
*экономически обоснованный индекс к действующему уровню тарифов, сборов и платы на грузовые железнодорожные перевозки
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