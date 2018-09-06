ФАДН России предлагает талантливой молодежи разных национальностей спеть «Во весь голос»

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«В нашей стране, где живет 193 народа, очень много талантливой молодежи,которая поет не только на русском языке, но и своих родных языках. Важно не только сохранить эту яркую музыкальную палитру, но и познакомить с уникальным национальным творчеством как можно больше наших граждан. Язык музыки абсолютно универсален, поэтому уверен, что проект располагает очень мощной объединяющей идеей и потенциалом. Кроме того, мы работаем над ним с очень профессиональной командой, вдохновляемой Линой Арифулиной, реализовавшей много успешных музыкальных проектов. Отборочный тур стартовал, поэтому ждем участников!», - говорит руководитель ФАДН России Игорь Баринов.Отборочный тур конкурса стартовал 25 августа в каждом регионе России. В нем могут принять участие талантливые исполнители в возрасте от 13 до 17 лет.Чтобы стать участником, необходимо оставить на сайте проекта www.вовесьголос.рф заявку-анкету и прикрепить к ней видеозапись своеговыступления. Заявки принимаются до 25 октября.Затем жюри - 10 известных музыкантов, продюсеров, деятелей отечественного шоу-бизнеса - выберут финалистов. Накануне Дня народного единства они приедут в Москву, чтобы встретиться с выдающимися артистами, певцами, общественными деятелями, побывать на мастер-классах лучших педагогов страны по вокалу и актерскому мастерству. И конечно же принять участие в финале телевизионного конкурса, который состоится 5 ноября в прямом эфире телеканала РУ.ТВ. Победитель проекта представит нашу страну на Международном телевизионном музыкальном конкурсе «Во весь голос на весь мир» осенью 2019 года, передает пресс-служба облправительства.