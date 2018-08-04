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Новости /  Общество /  Социум  

Евгений Петросян и Елена Степаненко делят имущество в суде

4 августа 2018 20:47
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При этом народный артист РСФСР заявил, что ему ничего не известно о поданном иске.
Российские юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко решили поделить в Хамовническом суде столицы совместно нажитое имущество. Как сообщает АГН "Москва", соответсвующее заявление было получено ещё 4 июля, передает life.ru.

— Исковое заявление о разделе совместно нажитого имущества между супругами будет рассмотрено в суде 6 августа в 10:50, — уточнил собеседник агентства.

Народный артист РСФСР отказался комментировать информацию о разводе с супругой, с которой он прожил в браке более 30 лет. Однако заявил, что ему ничего не известно об иске относительно раздела имущества. При этом 72-летний юморист и 65-летняя заслуженная артистка России официально о намерении развестись не заявляли. 



Фото из открытых источников
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Комментарии



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