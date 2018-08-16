Евгений Кришталь уходит из «Парков Самары»

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Г-н Кришталь в 90-е годы был довольно известной фигурой, возглавлял Прима-Банк. В 2015 году он пытался стать депутатом в Октябрьском районе Самары, участвовал в праймериз «Единой России», будучи на тот момент директором компании «Триас». Но тогда итоги предварительного голосования были пересмотрены, и вместо Евгения Кришталя на выборы пошел директор Поволжского государственного колледжа Владимир Гусев.«Парки Самары» — одно из значимых муниципальных автономных учреждений Самары. Оно занимается сдачей в аренду парковых площадей, прокатом оборудования и инвентаря, организацией культурно-массовых мероприятий, заведует аттракционами. По данным сайта мэрии, у предприятия 9 подразделений: «Парк культуры и отдыха им.50 лет Октября», «Парк культуры и отдыха им. Ю.Гагарина», «Парк культуры и отдыха им. А.М.Горького», «Парк Победы», «Парк «Дружба», «Парк имени Щорса», «Воронежские озера», «Городской парк культуры и отдыха «Молодежный», «Сквер имени академика Н.Д.Кузнецова».Что стало причиной отставки Евгения Кришталя, пока неясно. В приемной «Парков Самары» отказались соединить с руководителем, заявив, что все запросы принимают в письменном виде.Менее месяца назад советник директора Росгвардии Александр Хинштейн заявлял в СМИ о ревизии некоторых действий прежних властей в части работы самарских парков. Так, он упомянул покупку колеса обозрения в Парк Гагарина. По мнению г-на Хинштейна, аттракцион можно было купить всего за 50 млн рублей, а не за 72 млн, однако «Парки Самары» не стали экономить, и взяли на эти цели кредит в банке сразу на 90 млн под гарантии городской казны. «Я усматриваю здесь признаки состава преступления», — отметил Хинштейн.UPD: Александр Хинштейн прокомментировал эту новость в твиттере "Самарского Обозрения": "Скатертью дорога. Помимо купленного втридорога колеса обозрения ему ещё предстоит ответить за ремонт парка металлургов. Проверка показала, что ущерб от завышения объемов и некачественных работ составил 4,7 млн руб. Материалы направлены мэрией в прокуратуру и УМВД", - написал он.Фото: соцсети