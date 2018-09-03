Евгений Каганов, ГК "Интеллект город": "Формат стратегических сессий полезен при поиске наиболее эффективных решений"
3 сентября 2018 19:34
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Во вторник, 4 сентября, в Тольятти пройдет форум по обсуждению стратегии развития Самарской области. Он станет логическим завершением серии из семи тематических стратегических сессий, прошедших в регионе в июле–августе.
Председатель совета директоров АО "Группа компаний "Интеллект город" Евгений Каганов, участник стратегической сессии по цифровизации экономики, подчеркнул, что перевод на цифровые рельсы — залог развития Самарской области.
"Сегодня руководство региона серьезно рассматривает цифровой сценарий развития. Это очень важно. Самарская область традиционно сильна своим научным и производственным потенциалом, однако в последние годы наметилось некоторое отставание. Поэтому задача перевода на цифровые рельсы, перенастройка работы вузов и предприятий региона на обслуживание цифровой инфраструктуры очень актуальна. Большое значение имеет то, что в Тольятти будут внедряться технологии "Умного города". Однако важно выстроить работу таким образом, чтобы в регионе не только внедряли, но и производили комплектующие "умной инфраструктуры". Это даст региону дополнительный потенциал роста", — уверен Евгений Каганов.
Эксперт высоко оценил новый для региона формат стратегических сессий.
"Было очень интересно принять участие, порадовали очень содержательные доклады и конструктивное общение с коллегами. Такой формат расширяет кругозор и дает возможность поиска наиболее эффективных решений", — отметил он.
Напомним, в настоящее время в Самарской области разрабатывается долгосрочная стратегия развития. В рамках этой работы проводились тематические стратегические сессии, каждая из которых была посвящена определенным отраслям жизни региона. Так, состоялись сессии, посвященные вопросам ЖКХ и благоустройства, кадровой политики, экономики, повышения уровня жизни малых городов и сельских территорий, развития системы здравоохранения, сельскому хозяйству и образованию.
К участию в каждой из них привлекался максимально широкий круг экспертов — от чиновников и экспертов федерального уровня до просто инициативных жителей региона. Во время работы каждой из сессий путем обсуждения и дискуссий были выработаны конкретные предложения для включения в стратегию развития Самарской области. Инициатором такого формата работы над стратегией выступил глава региона Дмитрий Азаров, передает Волга Ньюс.
Председатель совета директоров АО "Группа компаний "Интеллект город" Евгений Каганов, участник стратегической сессии по цифровизации экономики, подчеркнул, что перевод на цифровые рельсы — залог развития Самарской области.
"Сегодня руководство региона серьезно рассматривает цифровой сценарий развития. Это очень важно. Самарская область традиционно сильна своим научным и производственным потенциалом, однако в последние годы наметилось некоторое отставание. Поэтому задача перевода на цифровые рельсы, перенастройка работы вузов и предприятий региона на обслуживание цифровой инфраструктуры очень актуальна. Большое значение имеет то, что в Тольятти будут внедряться технологии "Умного города". Однако важно выстроить работу таким образом, чтобы в регионе не только внедряли, но и производили комплектующие "умной инфраструктуры". Это даст региону дополнительный потенциал роста", — уверен Евгений Каганов.
Эксперт высоко оценил новый для региона формат стратегических сессий.
"Было очень интересно принять участие, порадовали очень содержательные доклады и конструктивное общение с коллегами. Такой формат расширяет кругозор и дает возможность поиска наиболее эффективных решений", — отметил он.
Напомним, в настоящее время в Самарской области разрабатывается долгосрочная стратегия развития. В рамках этой работы проводились тематические стратегические сессии, каждая из которых была посвящена определенным отраслям жизни региона. Так, состоялись сессии, посвященные вопросам ЖКХ и благоустройства, кадровой политики, экономики, повышения уровня жизни малых городов и сельских территорий, развития системы здравоохранения, сельскому хозяйству и образованию.
К участию в каждой из них привлекался максимально широкий круг экспертов — от чиновников и экспертов федерального уровня до просто инициативных жителей региона. Во время работы каждой из сессий путем обсуждения и дискуссий были выработаны конкретные предложения для включения в стратегию развития Самарской области. Инициатором такого формата работы над стратегией выступил глава региона Дмитрий Азаров, передает Волга Ньюс.
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