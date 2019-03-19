Евгений Чудаев опроверг информацию о строительстве капитальных объектов на территории бывшего завода клапанов в Самаре
19 марта 2019 16:21
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В части застройки территории бывшего завода клапанов в границах улиц Водников, Крупской и Григория Засекина решений относительно строительства каких-либо капитальных объектов не принято. Это территория регионального значения, в отношении которой разработаны
и утверждены Правительством Самарской области проект планировки территории от 21.04.2014 № 251-р и проект межевания территории от 22.07.2015 № 587-р с внесением изменений в указанную документацию по планировке территории от 19.11.2015 № 946-р, от 27.07.2017 № 674-р и от 26.06.2018 № 497-р.
Напомним, в настоящее время готовится проект реновации исторической зоны городского округа Самара. Для выработки механизма реализации мероприятий по осуществлению проекта в соответствии с документами территориального планирования, правилами землепользования и застройки г.о. Самары, разработанной и утвержденной документацией по планировке территории, проводится анализ правового, социально-экономического и градостроительного регулирования застройки исторической зоны.
Специалистами Самарского технического университета выполняется научно- исследовательская работа по разработке проекта предмета охраны, границ территории, требований к градостроительным регламентам в целях включения городского округа Самара в перечень
исторических поселений.
Управлению государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области дано поручение учесть в разработке регламентов границы регулярного плана догубернского периода. Статус объекта и границы исторического поселения будут установлены по результатам
исполнения государственного контракта на разработку предмета охраны, границ территории, требований к градостроительным регламентам.
На начальном этапе в ходе подготовительных работ к проведению мероприятий по реновации исторической части г.о. Самара будут сформированы скорректированные концептуальные предложения по проектам реновации «5 кварталов», «Стрелки рек Волги и Самары».
Процесс реновации кварталов исторической части г.о. Самара, требующий особого подхода, проходит строго в рамках действующего законодательства с привлечением общественности. Градостроительные решения по реновации исторической части г.о. Самара
рассматриваются на градостроительных секциях в министерстве строительства Самарской области и Градостроительных советах при губернаторе Самарской области, передает пресс-служба облправительства.
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