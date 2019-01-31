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Этуш перестанет играть в спектакле "Бенефис" из-за плохого самочувствиям

31 января 2019 20:01
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96-летнему народному артисту СССР стало слишком тяжело выступать по три часа подряд.
Народный артист СССР Владимир Этуш больше не будет играть в спектакле "Бенефис" на сцене Вахтанговского театра, пишет life.ru соссылкой на ТАСС. Постановку пришлось снять с репертуара.

— Принято непростое решение... Владимиру Абрамовичу, отметившему в прошлом году свое 95-летие, стало тяжело играть этот трёхчасовой спектакль, — сказал агентству директор театра Кирилл Крок.

Он напомнил, что "Бенефис" поставили два года назад, с тех пор он неизменно шёл при полных залах. Однако в последнее время из-за плохого самочувствия актёра спектакль несколько раз приходилось отменять или заменять.

По словам Крока, руководство театра сделает всё, чтобы Этуш продолжал участвовать в театральных постановках.

— Возможность выходить на сцену для артиста равносильна потребности в еде, воде, воздухе, — отметил директор театра.


Фото:   соцсети


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Комментарии



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31 января 2019  20:01
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